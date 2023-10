SII, pacto tributario e incumplimiento de acuerdos en carrera funcionaria | Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos



Hace unos meses, Hernán Frigolett, actual Director del SII, dio a conocer el “Plan Estratégico 2023-2027”, con foco en estrategias de fiscalización, fortalecimiento de las plataformas informáticas existentes e instalación de una cultura organizacional que propicie alcanzar objetivos y metas. También, en distintos medios de comunicación, ha defendido la necesidad de un nuevo pacto tributario para el país. En esta línea, la actual misión del SII pone foco en “propender un ambiente de trabajo que propicie el desarrollo integral de las funcionarias y funcionarios, para lograr un desempeño de excelencia que aporte al progreso del país”.

Desde hace tres semanas, portales de noticias han informado a la comunidad el cierre de oficinas del Servicio de Impuestos Internos, atendiendo solo emergencias. Lo anterior, por el incumplimiento de acuerdos firmados por el Director del SII y la Subsecretaría de Hacienda, asociados a concursos pendientes de la Ley N° 20.853, de 2015. Los alcances de esta ley son claros, pero con desazón vemos cómo desde hace ocho años la carrera funcionaria está detenida y el presupuesto institucional desde 2019 evidencia claras mermas. La explicación: el congelamiento de la carrera funcionaria, la inexistencia de concursos para ingreso a plantas y de promoción, y la tardía confección de los escalafones de mérito en años previos.

Estos incumplimientos de la autoridad se repiten en la Ley de Presupuestos 2024. De hecho, el subtítulo 21, de MM$200, implica una nueva reducción presupuestaria para el SII si lo comparamos con 2018. Es más, el actual presupuesto impide financiar la actual dotación vigente de 4 mil 997 funcionarios (a junio de 2023). Por lo dicho, la Ley de Presupuestos 2024, en este ítem, evidencia un déficit de MM$7.000.

El SII, institución pública dependiente de Hacienda, es uno de los tres servicios de la administración tributaria chilena, cuyo rol es ejercer la fiscalización del cumplimiento tributario interno, tarea para la que cuenta hoy -comparativamente- solo con un tercio de trabajadores de otras administraciones tributarias y con funcionarios -altamente capacitados con recursos fiscales- que emigran en búsqueda de reales opciones de desarrollo de carrera.

Nuestras tres semanas de paralización en todo el país no han hecho eco en la Dirección del SII, en la Subsecretaría de Hacienda ni en la Dirección de Presupuestos, solo en los miles de contribuyentes que piden acelerar sus trámites realizados por Internet que, dada nuestra movilización, no han podido materializarse (50 mil aproximadamente).

El viernes 06 de octubre, la Dipres decidió no incluir en el Subtítulo 21 de la Ley de Presupuestos 2024 los MM $5.055 que permitirían reactivar la carrera funcionaria del SII a partir de este año, ni los recursos para el proyecto de fortalecimiento institucional.

Ante estos hechos, somos espectadores del desinterés de la autoridad en torno a la justa paralización de 4 mil 200 funcionarios, en el entendido de que somos una institución mandatada a aportar al desarrollo de todo un país y sus habitantes, y que detrás de estas demandas existen funcionarios que exigen el cumplimiento de una carrera funcionaria, comprometida legalmente.