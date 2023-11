Asociación Gremial ARAUMAG denuncia despidos de académicos de la Universidad de Magallanes

La Asociación regional de Académicos de la UMAG ha hecho público un comunicado que dice textualmente lo siguiente:

«CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD

Como directiva de la asociación regional de académicos de la Universidad de Magallanes:

Rechazamos la decisión del equipo rectoral de la Universidad de Magallanes de despedir un gran número de académicos. Hasta ahora sabemos de 10 personas, que representan cerca de un 4% del cuerpo académico. Esta medida es inédita en nuestra universidad.

La decisión del equipo rectoral aparece como discrecional cuando a las personas que se desvincula no se les informa acerca del proceso que lleva a tomar esta medida, ni los fundamentos de esta decisión, que no parece basada en su desempeño. Además, esta es una medida inconsulta cuando a los supervisores directos de estas personas no se les hace parte del proceso. Lo que está ocurriendo dista de los compromisos de campaña de esta administración, que se comprometió a generar condiciones de mayor

estabilidad laboral.

Solidarizamos con las y los académicos afectados, que ven vulnerado la continuidad de su desarrollo profesional y su bienestar general.

Nos parece que esta situación vulnera las confianzas entre empleadores y funcionarios, y genera un clima de incertidumbre.

Esta directiva mantiene su compromiso con la defensa de la dignidad y estabilidad laboral de todos los trabajadores de la universidad y solicita a la autoridad transparentar y sincerar cualquier medida que afecte la situación laboral de nuestro estamento, presentando los fundamentos de esta medida.



Directiva ARAUMAG

Punta Arenas, 7 de noviembre de 2023.»

Los argumentos esgrimidos por el equipo directivo de la Universidad de Magallanes se encuentran en el déficit económico que tiene la UMAG.

Noticia en desarrollo.