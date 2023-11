Autoridades regionales de Magallanes presentan bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados «Chile Cuida»

Martes 7 de noviembre de 2023. Durante esta mañana autoridades regionales visitaron en Punta Arenas el domicilio de Cecilia Jeldres, cuidadora acreditada en el Registro Social de Hogares (RSH), y quien se encarga de las atenciones y cuidados de su nieto de 21 años.



Esta visita fue realizada para presentar las bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados “Chile Cuida”, uno de los pilares fundamentales del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y que busca reconocer y mejorar la calidad de vida de personas que requieren de cuidados y de las personas cuidadoras.



El Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, detalló que en Chile hay cerca de 600 mil personas que cumplen labores de cuidado no remunerado y más de 2 millones de personas que necesitan ser cuidadas. “Por ello, hoy estamos en la casa de doña Cecilia Jeldres, cuidadora acreditada, para anunciar las bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados “Chile Cuida”, que busca ampliar y fortalecer la oferta para mejorar las condiciones de vida y dignidad, tanto de las personas que requieren de cuidados, como las personas cuidadoras. Pretendemos que ésta sea una política de Estado, independiente del gobierno de turno y, por tanto, también queremos recoger los avances de gobiernos anteriores. El llamado que hacemos a los parlamentarios es a aprobar la Ley Presupuestos, que en materia de cuidados considera un aumento del 25%, lo equivale a más de $94 mil millones de pesos”, dijo.



El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, explicó algunas de las medidas que impactarán en la región. “Este nuevo sistema considera para nuestra región la creación de la primera residencia para adultos con discapacidad, que se emplazará en Natales, porque también debemos avanzar en la descentralización del propio territorio. También, las comunas de Torres del Paine y San Gregorio se verán favorecidas con los Centros de Cuidados Comunitarios, un nuevo tipo de establecimiento destinado al bienestar de quienes ejercen y reciben acciones de cuidados, a través de la gestión de postulaciones a la oferta del Estado, la articulación de grupos de autoayuda y alternativas de cuidados en las dependencias de estos recintos”, expresó.







A su vez, la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, enfatizó que a medida que la población envejece, las necesidades de cuidados van en aumento, e históricamente las mujeres han debido cumplir estas labores. “El Gobierno partió reconociendo a quienes ejercen trabajos de cuidados no remunerados, a través de la creación del registro nacional de personas cuidadoras, que consiste en acreditarse como cuidadora en el Registro Social de Hogares, para hacer entrega de una credencial que permite un acceso preferente a trámites y servicios del Estado. Uno de los temas que surgieron en los Diálogos Sociales “Hablemos de Cuidados” es el uso del tiempo y, por lo tanto, con el acceso preferente esperamos valorizar el tiempo para las cuidadoras. Como ministerio sabemos que en Magallanes existen 686 personas inscritas, de las cuales el 83% son mujeres, y eso genera que ellas se vayan empobreciendo. También sabemos que a costa de esta pobreza el trabajo doméstico no remunerado, incluyendo las labores de cuidado, representa más de 25% del PIB ampliado del país”, manifestó.







Un sistema democrático y participativo



Cecilia Jeldres, cuida a su nieto de 21 años, y también es presidenta de la Organización Bazinga, orientada a los niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista (TEA). Cecilia es una dirigenta que también por años ha promovido los derechos de las personas cuidadoras, y desde que el Gobierno habilitó el Complemento por Cuidados en el Registro Social de Hogares, se inscribió como cuidadora, obteniendo así su credencial.



Respecto a su experiencia, comenta que “he ocupado la credencial y he podido contar con atención preferente en lugares como BancoEstado y el Registro Civil. Esta acreditación se tramita online en el Registro Social de Hogares, independiente de la calificación que se tenga. Yo por ejemplo, estoy en el tramo de 90% y eso no importa, porque es un beneficio para todos y a nivel nacional. Que nuestras autoridades hoy estén trabajando y preocupándose por las cuidadoras, es muy importante, porque nos sentíamos muy solas”.



Cecilia, también participó en los Diálogos Sociales “Hablemos de Cuidados”, organizados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto a ONU Mujeres, y que movilizaron la participación de cerca de 12.600 mil personas de Arica a Magallanes, para conocer las necesidades y expectativas sobre la creación de este sistema.



Las bases de “Chile Cuida” fueron construidas con estos hallazgos, que evidenciaron las preocupaciones de la ciudadanía vinculadas a la autonomía económica, corresponsabilidad social, corresponsabilidad de género, salud mental y física, uso del tiempo, educación y formación.