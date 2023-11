Feria Mujer Emprende 2023 fomentando la autonomía económica | Muestra variada de artesanías, chocolates, maquillaje, joyería, plantas, hortalizas y diversos emprendimientos







Punta Arenas, noviembre 04 de 2023.- Una instancia que permite la difusión y la comercialización en espacios de alta asistencia de público, es lo que busca la Feria Mujer Emprende 2023 de SernamEG realizada en Mall Espacio Urbano Pionero, en la ciudad de Punta Arenas, donde mujeres del programa Mujeres Jefas de Hogar, expusieron y comercializaron sus creaciones, productos y servicios, durante este viernes 03 y sábado 04 de noviembre.

Las mujeres que participan en el programa Mujeres Jefas de Hogar fueron las auténticas protagonistas de la “Feria Mujer Emprende”. Este programa emblemático del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes, SERNAMEG, es ejecutado por la Delegación Presidencial Regional, y tiene como objetivo central empoderar a las mujeres, fomentando su autonomía económica y brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar un mayor nivel de independencia financiera.

El programa se destaca por su enfoque inclusivo y progresista, ya que no solo se limita a proporcionar capacitación y asesoramiento, sino que también fomenta la participación activa de las mujeres en la economía local. Una de las formas en que esto se logra es permitiendo que estas mujeres presenten sus propios productos y servicios en la comunidad.

“Esta es una feria sumamente importante. Nos tiene muy contentas desde la Delegación estar ejecutando este tipo de programas. Es sumamente satisfactorio conocer las historias de vida detrás de cada una de las emprendedoras que vienen a mostrar sus productos. No solamente por el trayecto, que obviamente transitaron para llegar a esta instancia, sino porque también significa para muchas de ellas, la autonomía económica que requieren para poder desarrollarse plenamente, que como lo sabemos, tiene bastantes brechas entre hombres y mujeres”, enfatizó la Delegada Presidencial Regional (s), Michelle Peutat.

Asimismo, la Directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG, Fabiola García, agregó que “En esta instancia están participando 23 mujeres que han sido parte del programa en el año. A través de 10 talleres de formación impartidos como parte del programa, estas mujeres adquieren conocimientos en áreas clave, como emprendimiento, marketing, gestión financiera y desarrollo de habilidades personales, que les permiten llevar adelante sus proyectos de manera exitosa y este es uno de los hitos importantes donde ellas comercializan, muestran sus productos y servicios. Una gama interesante de productos hechos por sus propias manos, donde demuestran una gran creatividad. Este enfoque no solo fomenta la confianza de las mujeres en sí mismas, sino que también les brinda la oportunidad de mostrar sus talentos y habilidades al público”.

En tanto, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, explicó que “esperamos con esta instancia facilitar la autonomía económica de este grupo de mujeres que esta hoy día trabajando en la comuna de Punta Arenas. Destacó que cada mujer participante se convierte en una embajadora de la autonomía económica y un ejemplo vivo de cómo la capacitación y el apoyo pueden marcar la diferencia en sus vidas. Al presentar sus productos y servicios, no solo promueven sus negocios, sino que también inspiran a otras mujeres a seguir sus pasos y a creer en su propio potencial”.

El programa #MujeresJefasdeHogar, liderado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género Magallanes y la Delegación Presidencial Regional, es una iniciativa que va más allá de la capacitación tradicional. Empodera a las mujeres para que tomen el control de sus vidas económicas, les brinda las herramientas necesarias para tener éxito y les permite presentar sus productos y servicios, convirtiéndolas en verdaderas agentes de cambio en sus comunidades.

Las mujeres jefas de hogar, quedaron contentas, como Yohanna Álvarez, “Creo que es una muy buena iniciativa, una muy buena oportunidad para nosotras como emprendedoras, principalmente para dar a conocer nuestro trabajo, difundir el oficio, que en mi caso es la costura. Así es que para promover nuestro trabajo, me parece perfecto”, expresó Yohanna Álvarez, una de las participantes, invitando a otras mujeres a “que se atrevan realmente, que se atrevan a ser independientes, a buscar más herramientas, a crear redes con otras mujeres para así salir adelante”.

Patricia Bahamóndez, “Primera vez que participo en estos talleres, y es lindo participar, tu conoces mucha gente, otras realidades, haces amigas, es enriquecedor. Los cursos fueron muy bonitos. Vendo productos de entretención para niños: cunas, camitas para barbies y algunos productos de madera”

Waleska Calisto, indicó que “Me parece una oportunidad súper buena para todas las mujeres que están emprendiendo, que están tratando de buscar una forma de obtener su independencia económica. Para mi es un aporte súper importante para el desarrollo”. Y también envió un mensaje a otras mujeres: “que se atrevan, que busquen oportunidades. A veces se piensa que no hay oportunidades en algunos servicios, o que no te va a tocar, que no te las van a dar, pero eso no es así, mientras más insistes, más oportunidades vas a tener de que te vuelvan a llamar, de que te inviten, de que te llamen, de que tengas la oportunidad de estar en los puestos y poder vender tus cosas”.

En la oportunidad, el equipo de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial, gestionó una plaza ciudadana en el mismo lugar, en la que participaron funcionarios y funcionarias de Registro Civil, Cesfam Mateo Bencur, Conadi, Serviu, Prodemu, Fosis, Sercotec, Asociación Wall Mapu Tañi Am y Sernameg, entregando atención e información al público del lugar. En la instancia participaron, además, la Jefa del Departamento Social de la Delegación Presidencial y las profesionales del programa Mujeres Jefas de Hogar, Carolina Andrade y Pía Figueroa.