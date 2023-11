La Hinteligencia militar | Libros y lecturas

El autor de este libro extraordinario es un gran conocedor y experto en la materia. Es el menor de ocho hermanos, siete de los cuales fallecieron a temprana edad, el destino quiso que el autor fuera el único sobreviviente de tamaña masacre familiar. Sus padres no aceptaron jamás el destino y huyeron enseguida. Dicha circunstancia y el robo de una bicicleta lo marcaron profundamente, llegando a desarrollar una especial capacidad para distinguir entre hombres y animales. Durante su juventud ejerció oficios tan inestables como riesgosos: desertor, turista, cobrador a domicilio, árbitro de boxeo, ascensorista. Entre los 20 y los 25 años no hizo nada. Más tarde inició y abandonó doce diferentes carreras universitarias consiguiendo resultar ileso. En la actualidad divide su tiempo entre la literatura y el resto.



Nos parece que la mejor presentación para este libro, es reproducir algunos de los comentaros que ha escrito la crítica mundial en relación a la obra: Desde Shakespeare nadie lo había escrito tan bellamente.

Atrapa desde la primera página. Un libro peligroso capaz de romper las amistades más entrañables.

Después de este libro, todo lo que se escriba resulta estúpido.

Il ne faut pas rigoler à ce sujet, mais ¡mon Dieu!, ce bouquin ça va…

Abrirlo, leerlo y cerrarlo es una sola cosa.

Pocas veces tan pocas palabras han bastado para decir tanto de manera tan perfecta.

ISBN: 9789560017338

Nº de Páginas: 200

Formato: 14 x 21 cm

Peso: 260 gramos

Año de publicación: 2023