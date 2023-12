Delegado presidencial de la región de Magallanes, José Ruiz Pivcevic: “Tenemos un balance positivo de esta jornada”



Delegado Presidencial: como país debemos sentirnos orgullosos de la robusta y transparente institucionalidad electoral



Punta Arenas, diciembre 18 de 2023.- Este domingo 17 de diciembre se realizó la votación por una nueva propuesta constitucional para el país, ganando la opción En Contra por una nueva carta magna, con un 55,75%, versus un 44% la alternativa A favor, según resultados entregados por el Servicio Electoral (Servel) a las 20:30hrs.

En la región de Magallanes, por la jornada del Plebiscito 2023, el balance es positivo. Esta mañana, en “Casa de los Intendentes”, el Delegado Presidencial, José Ruiz Pivcevic, junto al Seremi de Gobierno, Andro Mimica, ofrecieron un punto de prensa, donde la primera autoridad agradeció al Servel, a las Fuerzas Armadas y de Orden, a los vocales de mesa, a los apoderados, relevando su rol en los procesos electorales. “Creo que como país debemos sentirnos orgullosos de la robusta y transparente de la institucionalidad electoral”, manifestó al respecto. Agregando que, “la jornada de ayer fue una nueva muestra de la madurez política-democrática que tiene nuestro país y el llamado es siempre a valorar nuestras instituciones, valorar la democracia y por cierto, nunca darla por hecha”, afirmó la autoridad.

El Delegado manifestó que “con esto, como gobierno, cerramos el proceso constitucional y, como dijo el Presidente, con una tremenda deuda de la política con el pueblo de Chile, porque habiendo transcurrido dos procesos constitucionales, se levantaron dos propuestas que no lograron unir, no lograron convocar a una mayoría de chilenos y chilenas, y eso es un llamado a que no hay que atrincherarse con mayorías circunstanciales”.

Por su parte el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, coincidió en lo positivo del balance y en la necesidad de “escuchar la voz de la ciudadanía y poner las urgencias por delante” acto seguido, informó acerca de las cifras que arrojó el plebiscito.

Detallando que “de las 414 mesas escrutadas, estuvieron 100% instaladas, antes de las 9:45 de la mañana, en los 48 locales de votación, distribuidos en todas las provincias de la región de Magallanes, con un total de 118.361 votos, donde la opción “A favor” obtuvo 44.432 votos con un 40,21%. La votación “En contra”, obtuvo 66.072 votos con un 59,79%. Los votos nulos, 5.700, que marcan un 4,82 y los votos blancos 1,82%”

La participación en Magallanes alcanzó a un 75,24%, levemente superior al anterior proceso. Por otra parte, desde la Dirección del Trabajo, no se registraron sanciones, ni anomalías dentro del comercio establecido. Además, se cumplió el objetivo del Ministerio de Transporte, acercando a los ciudadanos y ciudadanas a los lugares de votación.

El Seremi de Gobierno, reafirmó lo manifestado por el Presidente Gabriel Boric, “acá no hay ganadores, acá lo que tenemos que hacer es nuevamente insistir en la voluntad de diálogo que tiene nuestro gobierno para poder poner las urgencias ciudadanas. Las urgencias del pueblo de Chile, de las y los magallánicos, son nuestras urgencias y desde ahí tenemos que seguir avanzando en una reforma de pensiones, en temas de seguridad, en tener más recursos y para eso, estamos presentando la alternativa del pacto fiscal”.

El Delegado José Ruiz, hace suyo el llamado de la ciudadanía a trabajar con mayor unidad y buscar consensos en torno a las problemáticas que tiene el pueblo de Chile, explicando que “ese es el llamado que nosotros tenemos como gobierno: a seguir trabajando para satisfacer las demandas urgentes que tiene la ciudadanía en Chile: la seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad económica.

“Como gobierno vamos a seguir trabajando y llamamos a todos los actores de la región de Magallanes, a trabajar en consenso, en unidad, a ponernos a trabajar en conjunto por las demandas que nuestro país está haciendo”, finalizó el Delegado.