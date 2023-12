Entre abrazos y lágrimas despiden a funcionario que se retira tras 36 años de servicio en la Seremi del Trabajo

La seremi, Doris Sandoval Miranda, junto a los/as directores /as y funcionarios/as de los servicios relacionados al Ministerio del Trabajo, despidieron entre aplausos al emocionado ex dirigente de la ANEF Magallanes.

Punta Arenas, 29 de diciembre 2023.- Una emotiva jornada se vivió este viernes en la secretaría regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, pues, por primera vez, se realizó la despedida de uno de sus funcionarios más antiguos, que se desempeñó como conductor y administrativo de la oficina, Carlos Paredes Dollenz, a quien homenajearon en el marco de su retiro y tras 36 años de servicio en la institución.

“Es toda una vida desempeñando esta función clave al servicio de las y los trabajadores de la región”, lo destacó la seremi Doris Sandoval Miranda, quién estuvo acompañada de autoridades locales, además de los directores y directoras de los diferentes servicios relacionados al Ministerio del Trabajo para rendir este homenaje al querido funcionario.

“Fueron 36 años en este ministerio y hoy se retira para su merecido descanso. Se retira dejando una huella imborrable en nuestra secretaría, en los distintos equipos que han pasado por aquí. Así es la vida, me ha tocado el honor, como seremi del Trabajo y Previsión Social, de despedir a un amigo, a un compañero de lucha sindical”, declaró una emocionada seremi.

Carlos se desempeñó durante 38 años en la función pública. Desde 1985, iniciando sus labores en la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) -más conocida como la “Tía Rica”- en Punta Arenas, donde permaneció por dos años, tras lo cual ingresó a la secretaría regional ministerial del Trabajo que recién iniciaba su funcionamiento en la zona.

“Son 38 años en total, porque estuve dos años en la Dicrep. De ahí me vine en comisión de servicio a la seremi. Una trayectoria laboral que me hizo crecer, en la que inicié estudios, junto con Paty (compañera de trabajo) y terminé los estudios, logré una carrera, con la Patita, ella me incentivó. Así que estoy eternamente agradecido. Estuve en la dirigencia sindical, casi desde la entrada al servicio, compartí con mucha gente, conocí a mucha gente y ha sido una experiencia única. Me voy con sentimientos encontrados, pero ya estaba planificado. Hay que darle paso a gente nueva”, declaró el homenajeado.

La ceremonia de despedida y distinciones inició a las 8:30 de la mañana -hora de ingreso a su última jornada laboral- con participación de diversas autoridades regionales, la directiva provincial de la Anef Magallanes, directores/as de servicios del Trabajo y el equipo de la secretaría. En ese momento se hizo entrega de obsequios y recuerdos por parte de los presentes. Luego, se realizó una entrevista radial, para dar a conocer los años de trabajo como funcionario y ex dirigente de la Anef Magallanes.

Finalmente, a las 13 horas se realizó una ceremonia de despedida con la participación de las y los funcionarios de los cinco servicios que operan en el edificio del IPS y con asistencia de la familia de Carlos -esposa, hijas y nietos- quienes le dieron la bienvenida a su nueva etapa de descanso que ahora inicia.

Entre los/as asistentes, estuvieron: el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica; la seremi de Economía, Marlene España; el seremi de Hacienda, Álvaro Vargas; y el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

Junto a ellos, las y los directores de los servicios del Trabajo: la directora (s) de Sence Magallanes, Doris Manquian; el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia; el director del ISL Magallanes, Marcelo Triviño; la directora (s) del IPS Magallanes, Julia Muñoz; y el director del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos, junto al equipo de la secretaría y funcionarios/as ministeriales.