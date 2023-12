Servicio Local de Educación Pública Magallanes comenzará a funcionar desde el 1° de enero de 2024



En la Comisión de Educación del Senado, el Ministerio de Educación presentó los antecedentes y argumentos que sostienen la decisión de traspasar, a partir del primero de enero de 2024, los servicios educativos de 28 comunas a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Iquique, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes.



Para fundamentar esta decisión, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Pública y los equipos de los cuatro Servicios Locales, analizó el estado de cumplimiento de los procesos críticos que posibilitan el funcionamiento de un SLEP como nuevo servicio público y que aseguran el correcto traspaso del servicio educativo desde las municipalidades.



Desde las oficinas del Servicio Local de Educación Pública, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, aseguró que en el gobierno del Presidente Gabriel Boric el desafío es dignificar la educación pública y darle certeza a los docentes y a las más de 10 mil familias que confían y tienen a sus hijos e hijas en establecimientos públicos. La autoridad precisó que la misión “es trabajar en conjunto, todos los actores políticos, para dignificar la educación pública y asegurar que todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica, tengan acceso a una educación de calidad y equitativa”.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que “el Servicio Local de Educación Pública cumple con las condiciones para dar inicio a su funcionamiento. Todo cambio implica dificultades, la realidad financiera de los grandes sostenedores municipales es crítica, por lo que continuar con aquella administración significaría dejar sin sueldos durante meses a las y los trabajadores de la educación, además de hipotecar la educación de nuestros estudiantes en Magallanes”.



Por su parte, el director regional del Servicio Local de Educación Pública, Mario García, afirmó que “desde un comienzo hemos señalado que si este Servicio Local partía, lo haría con todos los recursos necesarios y hoy esta decisión se ha confirmado. Quiero ratificar que el traspaso es con todos los recursos, tanto para cubrir las remuneraciones como la operación”.



“Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar. El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que tengan conexión con el empleo indebido de esta información; su mal uso será sancionado de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente al efecto, en particular, de conformidad a lo establecido en las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes y a la aplicación de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada