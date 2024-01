Falsa alarma: investigación determinó que no era «droga zombi» lo que transportaba camionero

Este sábado 27 de enero, el abogado Ramón Ibañez, defensor del transportista imputado por presunto porte y contrabando de droga fentanilo, solicitó al Tribunal de Punta Arenas, la modificación de la medida cautelar que lo afectaba desde el 16 de enero recién pasado.

El defensor manifestó que «tenia que analizarse el porcentaje y el examen de laboratorio, debido a que lo que se realizó en el Paso Fronterizo Integración Austral fue un examen preliminar y ahora llegó desde Santiago un informe en el cual se señala que no existe ningún tipo de elemento químico que sancione la ley N° 20.000, respecto de los productos que había traido mi representado.»

Ibáñez señaló que debería haber una audiencia de reformalización de la investigación en la cual el Ministerio Público investigará si existe o no el delito de contrabando, al menos al día de hoy respecto de la ley N° 20.000 mi representado no estaría contraviniéndola, por lo tanto el delito de tráfico de drogas no existe.»

Recordemos que men esa fecha, personal del Servicio Nacional de Aduanas decomisó 10 frascos con posible fentanilo líquido que querían ser ingresados al país. El procedimiento, llevado a cabo en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se realizó cuando un camión que provenía desde Argentina se presentó para revisión en el Complejo Fronterizo Integración Austral, ex Monte Aymond.