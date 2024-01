Programa PRAIS inicia el año 2024 con casa nueva en Punta Arenas





Con una inversión superior a los 200 millones de pesos y espacios totalmente renovados, hoy fue inaugurada la Casa PRAIS del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, dispositivo de atención emplazado en Complejo Miraflores de Punta Arenas y, destinado a víctimas y sobrevivientes de violación a los Derechos Humanos en la dictadura cívico militar.



La inauguración que contó con la participación de autoridades regionales, del sector salud, usuarios/as y funcionarias del programa PRAIS, materializa un gran anhelo de los beneficiarios del programa, gracias al financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y al apoyo de los Consejeros Regionales, involucrando una inversión superior a los 200 millones de pesos.



Al respecto, el Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, comentó que este es un gran día para agradecer y seguir avanzando en la entrega de una mejor atención de salud a la comunidad PRAIS. «Estamos muy contentos. Tenemos más de 14 mil personas en el programa PRAIS, lo que es equivalente a tener un CESFAM, y si bien hemos rehabilitado estos casi 150 metros cuadrados, cuando se atiende esta cantidad de gente se necesitan al menos 800 metros cuadrados. Sabemos que hay una deuda hacia adelante, pero hoy damos atención y dignidad para que los pacientes y funcionarios estén en mejores condiciones», señaló el Gobernador Flies.



Por su parte, destacando el trabajo de Gobierno Regional y felicitando a funcionarias y agrupaciones de Derechos Humanos, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, reconoció que existe una deuda con las personas que vivieron vulneración de derechos en dictadura. “Como sociedad tenemos una importante deuda con los presos y presas políticas de la dictadura cívico militar, es por eso que también como Gobierno, dentro de la Reforma de Pensiones, uno de los puntos busca excluir en el cálculo de la PGU las pensiones de gracia, pudiendo así, dar un aumento a esta histórica demanda de las agrupaciones”, acotó la autoridad regional, instando a todas las fuerzas políticas a legislar sobre esta Ley de pensiones para dar avances concretos en materia de reparación.



Consignar que los requerimientos actuales en salud, exigen una atención que sea percibida de mejor manera por parte de los usuarios/as, lo que no se cumplía en el dispositivo PRAIS, evidenciado un deterioro paulatino desde hace 50 años.



Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes, comentó que el proyecto de conservación financiado por GORE Magallanes y ejecutado por el Servicio de Salud Magallanes, permitió la normalización integral de todas las instalaciones por lo que, como Red Asistencial, se valora enormemente este esfuerzo que permite entregar atenciones con calidad y seguridad. “Este proyecto repara el edificio en su totalidad, desde las techumbres, los pisos, las especialidades eléctricas y sanitarias; de igual manera renueva equipamiento, hay cambio de puertas y ventanas; además de calefacción”, puntualizó.



Destacando que el proyecto de conservación es de larga data y que busca atender sobrevivientes, y no parientes de sobrevivientes de presos y exonerados, Manuel Aguilante, presidente de la Agrupación PRAIS, agradeció el compromiso y apoyo de GORE y CORE Magallanes, además del trabajo desarrollado a todos quienes formaron parte del proyecto, resaltando al equipo PRAIS y al equipo de Recursos Físicos de la Dirección de Servicio.



Sin embargo, reconoció que aún falta por avanzar. “Este es un anhelo antiguo, que se materializa a raíz de la huelga de hambre y tiene que ver con un trabajo efectivo para la instalación de un espacio de atención para los perseguidos por la dictadura – de las distintas leyes de reparación que existen en el país – exonerados, presos políticos, exiliados, etc., como decía el Dr. Flies, aquí somos 14 mil y obviamente estamos contentos con lo que se está haciendo hoy día, pero la verdad es que sigue siendo chico, el espacio no da para atender más personas”.