Puerto Natales logra convertirse en la primera comuna de Magallanes en integrarse a la Atención Primaria de Salud Universal







Podrán atenderse en el CESFAM de la comuna, más de 6.000 personas pertenecientes a ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA o que no cuenten con una previsión actualizada.



Un gran anuncio recibió la alcaldesa Antonieta Oyarzo, cuando la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, le comunicó vía telefónica que la comuna de Natales fue seleccionada para integrarse a la Atención Primaria de Salud (APS) Universal. Dicha iniciativa, será impartida por el Centro de Salud Familiar Dr. Juan E. Lozic Pérez, siendo un espacio de atención integral que entrega acciones de promoción, prevención, curación, tratamiento, cuidados domiciliarios, rehabilitación y atención en forma ambulatoria.



La APS Universal surge como iniciativa del Ministerio de Salud, a raíz de la problemática de la atención en la salud primaria, la cual es exclusiva para aquellas personas que son beneficiarias de FONASA y que están inscritas en los centros de salud. Además, aún persisten barreras geográficas, administrativas, de género, entre otras, que dificultan el acceso. La universalización de la APS, viene a suplir esta necesidad, permitiendo atender a toda la población independiente de su previsión de salud.



En Natales significará la cobertura de cerca de 6.000 personas que no pertenecen a FONASA, ya sea ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA, o bien, que no cuenten con una previsión actualizada.



Al respecto, la alcaldesa Antonieta Oyarzo, señaló que “vamos a contar con una inyección importante de recursos y destinarlos al funcionamiento de nuestros diferentes programas de prestaciones de salud. Este programa piloto tiene que ver con facilitar que todas las personas que vivimos en Natales podamos acceder a atención oportuna y de calidad”.

El modelo de salud inició en el 2023 con la participación de 6 comunas pioneras en todo Chile. Para este año, la cobertura incluye a 14 comunas alrededor del país, siendo Puerto Natales una de ellas. Lo anterior convierte a la capital de Última Esperanza, en la primera comuna de la región de Magallanes en impartir la universalización de la atención primaria.

Por su parte, el Director de Salud de la CORMUNAT, Guillermo López, puntualizó que “esto viene asociado al aumento de recursos humanos, mejoramiento de infraestructura, abastecimiento de medicamentos y acceso a exámenes. Tenemos una amplia cartera para ofrecerle a la comunidad. La atención es gratuita para todas las personas con el fin de transitar de la segregación, que tenemos en los sistemas de salud chilenos, a la integración”.



En tanto, la Directora del CESFAM, Geraldine Valencia, mencionó que “es un gran trabajo que se viene. Será un gran desafío para nosotros ser el primer centro de la región que estará con el programa piloto de Atención Primaria Universal, y también acreditados”.



Asimismo, las autoridades anunciaron la adquisición de dos nuevos boxes de atención clínica, los cuales fueron adquiridos a través de fondos sectoriales. En esa misma línea, se realizarán diversos trabajos colaborativos con la Secretaria Ministerial de Salud y la Dirección del Servicio de Salud para la implementación de la APS Universal en la comuna.