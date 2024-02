830 jóvenes ingresaron a la Escuela de Formación de Carabineros | 28 de estos futuros policías realizaron su proceso de inscripción en Magallanes

Punta Arenas, 01.01.2024. Al mediodía del pasado 31 de enero, 830 integrantes de la generación 2024–2025 de carabineros alumnos fueron acompañados por autoridades de la Institución y sus familias para iniciar los dos años de formación, que les permitirán ingresar con una preparación a la altura de las policías modernas. Dentro de estos jóvenes, 28 de ellos realizaron su proceso de postulación íntegro en la Región de Magallanes, demostrando la transversalidad del proceso de admisión.

10.688 fueron los postulantes que se presentaron en cada una de las sedes de postulación, desde Arica a Punta Arenas, Así, más de 90 jóvenes llegaron hasta la Oficina de Postulaciones de la Prefectura Magallanes para participar en el proceso, efectuando cada una de las pruebas exigidas por la institución. Finalmente, 26 hombres y 2 mujeres se unieron, desde Magallanes, a los 830 seleccionados (350 mujeres y 480 hombres) para vestir el verde uniforme.

Estos nuevos miembros de la institución, recibirán una formación en Doctrina Institucional, Ciencias Policiales, Área Jurídica, Operaciones y Procedimientos Policiales, Integración profesional, Derechos Humanos, y Desarrollo Integral, que los formará como carabineros altamente calificados, con vocación de servicio, que podrán dar respuesta a los requerimientos de seguridad y prevención del delito, que tiene nuestro país.

La ilusión es grande para los jóvenes que ingresan a las filas de Carabineros de Chile, así lo refleja Máximo Aravena Vargas, quien realizó su proceso de inscripción en la Prefectura Magallanes: “Me siento inmensamente feliz, porque voy a hacer sentir orgulloso a mi familia y a mí como persona, el día que nos notificaron que habíamos quedado en la Escuela, le conté a mis padres y lloraron de emoción, así que esta es una oportunidad para salir adelante profesionalmente”.

Josué Sepúlveda Raiman, es otro de los seleccionados que postularon en Punta Arenas, mientras se encontraba realizando su servicio militar: “Muy contento de haber sido aceptado en la Escuela, era uno de mis objetivos y pude lograrlo, desde muy pequeño tenía el sueño de poder vestir el uniforme de Carabineros de Chile para aportar a la comunidad con todo lo bueno que yo tengo. Agradecido también de mis instructores y tenientes que me apoyaron en todo momento para poder postular a la institución”.

El proceso de postulación a la Escuela de Formación consiste en varias etapas, con distintas complejidades, solo para quienes quieran vestir el verde uniforme, así lo refleja David Abarca Rogel: “La espera se hizo muy larga, a veces teníamos poco tiempo para prepararnos o hacernos los exámenes médicos, además que hay que hacer un gasto importante, así que cuando me entregaron la noticia fue un alivio, porque siento que todo el esfuerzo que hice valió la pena. Mi familia está muy orgullosa porque no somos muy numerosos y fui uno de los primeros en terminar la enseñanza media, sacar un título técnico y ahora ingresar a una institución tan importante como Carabineros, que me permitirá cumplir con mi sueño de servir al país y a la comunidad”.

Para los y las jóvenes de la Región de Magallanes que estén interesados en pertenecer a Carabineros, las postulaciones a la Escuela de Formación están abiertas durante todo el año, para lo cual deben acercarse a la Oficina de Postulaciones de la Prefectura de Carabineros, ubicada en Avenida General Roca 924, Punta Arenas.