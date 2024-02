Siniestrada planta salmonera Entrevientos, cierra sus operaciones y despide a 750 trabajadores con indemnización por años de servicio

El presidente del directorio la la planta salmonera Entrevientos Cristian Sweett y el director Gerardo Balbontín, informaron este mediodía de jueves 15 de febrero en Punta Arenas, en el lugar mismo donde se encuentran las instalaciones destruidas por el incendio, que la compañía habían decidido poner término a las operaciones de esta planta en nuestra ciudad.

Sweet indicó que el incendio ocurrido el día domingo 11 de febrero, destruyó por completo la planta y por tanto “no tiene continuidad laboral por el momento, está completamente destruida.” Señaló que “lamentablemente no existe en este momento la posibilidad de realizar ningún trabajo…nosotros traíamos aquí salmón magallánico, lo fileteamos, lo desespinamos, lo empacamos y lo sacamos a todas partes del mundo y lamentablemente eso ya no existe.”

Esta tragedia sucedió el día domingo y “desde el día domingo hemos estado trabajando en muchas cosas operativas, preocupados del amoníaco, de un sinnúmero de situaciones que parten de esa tragedia, y nosotros hemos entrado en contacto con los trabajadores también y les hemos estado informando y nos hemos reunido con los dirigentes sindicales y los trabajadores. Nos reunimos ayer 14 de febrero y hoy 15 también y desde el punto de vista laboral nosotros no podemos continuar con los trabajadores porque no existe ningún tipo de continuidad laboral, por lo tanto, hemos conversado con ellos y hemos llegado a un acuerdo en el cual a los trabajadores se les va a terminar la relación laboral mañana viernes 16 de febrero, con todos los trabajadores de Entrevientos, por causa de fuerza mayor.”

El ejecutivo manifestó que “la compañía, del punto de vista financiero, queda totalmente sin ningún peso por la deuda y por todos los servicios que tiene que pagar, por lo tanto hemos hablado con los sindicatos para tratar de no dejarlos en una situación tan precaria y tratar de ayudarlos, hemos acordado (con los trabajadores) una indemnización voluntaria por parte de la empresa que equivale a los años de servicio”, manifestó el Presidente del Directorio de Entrevientos. “Por lo tanto la empresa va a pagar algo que legalmente no está obligada, sin embargo, los socios de esta compañía, quieren darle una señal a los trabajadores, una, de agradecimiento y también de respeto por ellos.”

El ejecutivo empresarial dijo que “a la vez, tenemos el sueño, la intención de ojalá reconstruir esta planta, vamos a hacer todo el esfuerzo para poder reconstruirla y cuando la reconstruyamos queremos que todos estos trabajadores que están aquí con nosotros, quieran volver…”

En esta empresa trabajaban 750 personas, y el Presidente del Directorio expresó que “todos tienen distintas situaciones, porque algunos ingresaron en noviembre, otros ingresaron hace 5 años atrás, en promedio están entre 2 a 3 años el promedio de años de servicio, por lo tanto, nosotros les vamos a pagar el 100% de los años de servicio y aquí es necesario señalar que la empresa no tiene esa plata, así que será una plata que será aportada por los socios accionistas de esta compañía, para poder solventar ese gasto y eso se va a hacer porque los trabajadores de esta empresa, eran muy buenos, era una empresa unida, nosotros estamos muy agradecidos de ellos y este es un esfuerzo que va a hacer la compañía en agradecimiento.”

Cabe observar que no obstante el acuerdo entre los trabajadores y la empresa Entrevientos, los trabajadores tienen y conservan el derecho de recurrir a los Tribunales del Trabajo, si consideran que sus derechos no han sido debidamente respetados en esta situación. Así lo señala el siguiente dictamen de la Dirección del Trabajo. https://www.dt.gob.cl/portal/1627/w3-article-97659.html

En cuanto a los seguros comprometidos por Entrevientos, el ejecutivo empresarial señaló que “si, hay seguros comprometidos, estamos trabajando en eso, los liquidadores están trabajando con toda la información.”

En cuanto al proceso productivo mismo, Sweet indicó que “el salmón que se procesaba acá en Entrevientos, va a seguir siendo procesado en Magallanes, no tenemos claridad dónde se va a procesar, posiblemente va a haber salmón que se va a procesar en Puerto Natales, quizás en Porvenir y quizás en Punta Arenas, no tenemos la claridad, por lo tanto desde el punto de vista de relocalización es difícil hablar en este momento. Para nosotros la empresa que procesaba el salmón era Entrevientos y la empresa dueña de esta planta, ya no tiene planta. Por lo tanto nosotros tenemos que buscar dónde se pudiese procesar el producto.”

Cristian Sweet destacó que “la región de Magallanes es la mejor para producir salmón y nosotros creemos firmemente y queremos volver, tenemos el convencimiento de que tenemos que seguir este sueño, porque lo que construimos acá fue la planta más moderna de Sudamérica, con un alto estándar de calidad del proceso de producción.”

El ejecutivo destacó que “se van a retirar los escombros y van a quedar algunas edificaciones pequeñas atrás que no se quemaron y luego de eso, nosotros queremos volver.”

Por su parte, el director de Entrevientos Gerardo Balbontín, por su parte informó a la prensa y a los trabajadores de la planta salmonera accidentada el fin de semana pasado, que la planta cierra completamente sus operaciones en Punta Arenas, al no tener ingresos producto de la interrupción del proceso productivo.

“Tenemos que hacer frente a los proveedores, a los bancos, a los trabajadores, pero lo importante creo aquí es el mensaje, es la necesidad y la aspiración que tenemos de volver a reconstruir, de mantenernos en la región, que tiene ventajas comparativas importantísimas y yo creo que, a partir del drama que estamos viviendo, igual queremos dar un mensaje de esperanza, y de visibilizarnos.”

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA EMPRESA ENTREVIENTOS S.A.

Esta tarde de jueves 15 de febrero, la empresa siniestrada emitió el siguiente comunicado de prensa:

«A cinco días del incendio que destruyó totalmente la planta Entrevientos, La empresa, luego de reunirse con sus trabajadores y sindicatos, informó de la imposibilidad de mantener una continuidad laboral con quienes trabajan actualmente en ella.

De esta manera, las personas que trabajan en Entrevientos serán desvinculadas por la causal contemplada en el Artículo 159 número 6 del Código del Trabajo, que indica causa fortuita o fuerza mayor.

Sin embargo, la compañía ha diseñado un plan para asegurarles tranquilidad económica a los trabajadores y sus familias, definiendo el pago de indemnizaciones voluntarias.

Sobre lo anterior, el presidente del Directorio de Entrevientos S.A., Cristián Swett, explicó que “hemos acordado una indemnización voluntaria que equivale a la totalidad de los años de servicio. Es importante destacar que, dada la causa de fuerza mayor que se invoca en este caso, los socios de la compañía, las empresas salmoneras Blumar y Multi X, toman la decisión para dar tranquilidad económica más allá de lo que la ley establece”.

Asimismo, agregó que “los socios de Entrevientos hacen este esfuerzo como señal de agradecimiento y respeto hacia quienes desempeñaban funciones en la planta ante la imposibilidad de generar puestos de trabajo”.

El presidente del Directorio de Entrevientos destacó que “el incendio del pasado domingo 11 de febrero significó un golpe muy duro tanto para la compañía como para la región. Entrevientos S.A. nació como un proyecto muy especial que significaba procesar en Magallanes el salmón que se cultiva en la región, generando más oportunidades de empleo y desarrollo para la zona y sus habitantes. Nuestra intención es volver a construir la planta y que ojalá los trabajadores que hoy está acá con nosotros, quieran volver a ser parte de la compañía”.

Finalmente, Cristián Swett agradeció a los colaboradores de Entrevientos S.A., a los dirigentes sindicales y a las autoridades regionales y comunales por su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones luego de este incendio.

La planta Entrevientos comenzó sus operaciones en 2020 como parte de un joint venture entre las empresas Multi X y Blumar. Su construcción significó una inversión de alrededor de USD 70 millones y contaba con tecnología de punta, procesos automatizados y maquinaria de última generación para cumplir con los más altos estándares de calidad e inocuidad.»