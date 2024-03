Las nuevas tecnologías que emplean los casinos por internet

El sector del casino online cuenta hoy en día con la presencia de un conjunto de tecnologías punteras e innovadoras que se han adaptado a la perfección al día a día de los usuarios y las diferentes compañías. Del celular a la inteligencia artificial, la experiencia ha ido transformándose a pasos agigantados comparado con la que hace más de tres décadas ocupaba los locales físicos y requería de desplazamiento. Ahora toda la oferta se encuentra digitalizada y eso ha abierto las puertas a los desarrolladores y principales plataformas a usar nuevas herramientas.

A continuación, expondremos las novedades más recientes que la industria ha ido adaptando en las últimas fechas, a la vez que repasaremos algunas que ya tienen algunos años de recorrido y sin las cuales no se podría entender el momento actual.

¿Qué nuevas tecnologías se usan en los casinos online?

Antes de entrar en materia, cabe comentar que en la red hay un amplio abanico de posibilidades a través de la conexión de un dispositivo inteligente y por ese mismo motivo es importante comparar y analizar prestaciones. Esto es lo que se ofrece al acudir a sitios como oddschecker.com para saber cuáles son los mejores casinos según expertos y usuarios. En él, se encuentran todo tipo de detalles, desde los juegos más aclamados como podrían ser la ruleta o el blackjack hasta las opciones de acogerse a bonificaciones y promociones.

Una de las tecnologías del momento, muy expandida en todo tipo de industrias, es la inteligencia artificial. Aunque no se observa de manera latente como en otras, lleva un tiempo presente y se espera que su influencia vaya a más. Por ejemplo, ya se deja ver en aspectos como la atención al cliente con el uso del chatbot que da respuestas automatizadas, aunque muy precisas, a las cuestiones de los jugadores. También se usa para monitorizar los movimientos dentro de la página web o aplicación y detectar actividades fraudulentas.

A todo esto, y tal y como han reconocido algunas compañías, la popular IA se usa a su vez para ordenar y sacar conclusiones de los datos que se generan derivados de los diferentes juegos. Los minutos de media, el desembolso o el momento en el que aparece la frustración son tres puntos importantes para ser analizados para diseñar experiencias futuras. Por otro lado, toda esta información es de gran utilidad en el momento de crear vivencias personalizadas que se adapten a los gustos de un pequeño grupo de internautas y se sientan directamente interpelados.

Tampoco perceptible a simple vista es el conocido como blockchain, la cadena de bloques que sirve para encriptar informaciones y almacenarlas de una forma descentralizada, protegiéndose así de ataques de terceros. Con esta definición, muchos se imaginarán su aplicación directa: ha aumentado la seguridad y la protección de los datos personales de los usuarios, sobre todo en lo referente a las transacciones. En pocos minutos, y abriéndose a una amplia variedad de métodos de pago, se puede retirar o depositar saldo de la cuenta.

Rapidez, transparencia y comunicación. Estas son tres de las características que ha brindado la nube al casino online. Los jugadores ya no se tienen que descargar programas ni archivos para jugar, sino que es suficiente con abrir el navegador para disponer de un sinfín de opciones. Y es que esta migración a internet no se entendería sin la capacidad de la nube de recibir todas estas informaciones. Por ejemplo, ofrece una gran calidad gráfica que no afecta en ningún caso a la capacidad de carga y permite disponer de los títulos en cualquier lugar a través de la red.

Hablando de gráficos, cabe remarcar la presencia creciente de las tres dimensiones, sobre todo en el catálogo de las tragamonedas, que dan una estética llamativa e inmersiva. Y es que esto no se puede ver solamente en temática de nueva incorporación y propia de los tiempos modernos, como podrían ser ambientaciones futuristas, sino que también se aprovecha para recuperar clásicos del pasado como las slots de frutas y joyas. Actualmente, la sensación de que los símbolos salen de la pantalla está muy extendida y cautiva al internauta.

Crear experiencias inmersivas es uno de los caminos principales que ha tomado este sector viendo la oferta de los últimos años. Una de las apuestas ha sido por la realidad virtual y la realidad aumentada, que proponen al usuario entrar en una mesa virtual desde el hogar como si de un local físico se tratase. Aunque son varias las plataformas que han lanzado propuestas en este sentido, no es la moda más extendida, y todavía no se ha encontrado el método de generar interacciones que realmente mantengan el equilibrio entre comodidad e interés.

A pesar de ello, todo apunta a que será una de las tecnologías del futuro, animando a la participación de los jugadores. Sin ir más lejos, el casino online se espera que tenga un papel importante en el metaverso, que no deja de ser un universo virtual creado por grandes compañías tecnológicas que quieren permitir la realización de diferentes actividades. Ya ha habido pruebas al respecto y, cuando se extienda esta tendencia entre la población, se espera que se consoliden los dispositivos y vivencias de este tipo ubicados en fases experimentales.

Novedades en su día ya consolidadas con el tiempo

Parte del éxito del casino en línea se encuentra en el simple hecho de haber sabido adaptar la vivencia a las pequeñas pantallas de los celulares, el aparato más extendido hoy en día entre la población. Esto ha hecho que el contenido propuesto sea responsive o, lo que es lo mismo, se adecúe a las diferentes medidas de las pantallas existentes. Ya sea a través de aplicación o navegador, el acceso es rápido y directo y permite conectarse en cualquier lugar y momento siempre que se disponga de una línea estable de internet.

No menos importante es la incorporación de propuestas ligeramente diferentes a las de la oferta de antaño. Tras más de tres décadas de digitalización, las plataformas ya no se limitan solamente a opciones como los juegos de cartas, la ruleta o las tragamonedas. Han buscado alternativas innovadoras que salen de lo establecido como, por ejemplo, los game shows, que recuerdan a programas televisivos de gran éxito que se ofrecen en vivo; y los crash games, un pasatiempo que pone a prueba la paciencia de los internautas durante la partida.

Además, prácticas como la ruleta o el blackjack han llegado a nuestros días en forma de streaming, emitiendo contenido en directo y permitiendo a los jugadores interactuar con un crupier real. En todo momento, se ve la acción en pantalla y se observa en primera persona si las apuestas realizadas serán o no premiadas. Siempre hay partidas disponibles, con un profesional de carne y hueso encargado de dirigir y dinamizar la sesión, algo que acerca la vivencia a los salones del pasado, pero con la particularidad de que no es necesario salir del hogar para ello.

Como se ha dejado entrever al principio del artículo, en el casino online se generan miles de datos procedentes de la actividad que alberga. Este big data puede proporcionar informaciones importantes y ahora se aprovecha de la inteligencia artificial para agilizar algunos de los procesos. En un pasado reciente, aunque las herramientas no eran tan completas o precisas como ahora, ya daba detalles relevantes como los títulos más elegidos por el público, qué bonificaciones eran las que más se activaban o qué secciones contaban con más tráfico.

La combinación de todas estas herramientas tecnológicas, que no son pocas, ha llevado al sector a brindar actualmente actividades muy completas a los internautas. Además de garantizar la seguridad en todos los sentidos, las experiencias son llamativas e invitan a ser una parte activa de todo el proceso. Se espera que en un futuro a corto plazo las tendencias actuales vayan a más y se acentúen aspectos como la realidad virtual o la apuesta por los teléfonos inteligentes que, a ritmos distintos, ya están participando en el día a día del entretenimiento actual.