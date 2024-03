Santo Tomás recibió a estudiantes nuevos con actividades de inducción

La Semana Cero se realiza en todas las sedes del país previo al inicio de clases programado para el lunes 11 de marzo.

Con charlas, talleres y diversas actividades de inducción, el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnico Santo Tomás dio la bienvenida a los estudiantes nuevos, quienes participaron de las actividades de la denominada Semana Cero.

La instancia tiene como objetivo apoyar la inserción y transición a la educación superior, siendo la primera actividad del sistema de apoyo al estudiante. Entre ellas cuentan una feria de servicios estudiantiles, talleres por áreas y una inducción general, oportunidad donde participaron de una charla motivacional y conocieron a las autoridades institucionales.

La rectora de la sede Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo, señaló que la Semana Cero se realiza en todas las sedes del país en los días previos al inicio de clases. “Su objetivo es inducir al alumno nuevo a la educación superior. Es la oportunidad donde los estudiantes puede conocer lo que les ofrece la institución, como es la biblioteca, el Centro de Aprendizaje, Vinculación con el Medio. Por otra parte, están los talleres que buscan potenciar sus habilidades blandas, el acercamiento al mundo laboral, entre otros. Todo aquello que les va a ayudar a insertarse de mejor manera a la educación superior”, dijo.

Agregó que este año realizaron una charla motivacional que buscaba incentivar y motivar a quienes ingresan a la institución. “El foco se centró en aquello que tiene que ver con la superación de obstáculos y de las barreras que podemos tener en la vida para lograr nuestras metas”.

Sebastian Saavedra fue el encargado de dictar la charla motivacional denominada ‘Diseña el viaje de tu vida’, cuyo mensaje fue “motivar a los estudiantes a que sigan concretando sus sueños. En la charla utilizamos una metodología que está siendo utilizada en diferentes universidades a nivel global y que busca principalmente incentivarlos a que sigan soñando, a que trabajen para alcanzar sus metas y objetivos, invitándolos a potenciar sus habilidades y diferenciarse”, comentó.

Lilian Tapia, ingresó a Técnico en Hotelería y Turismo y destacó la instancia y las actividades de inducción. “La jornada fue muy informativa y me parece super bien, porque uno viene un poco colgada y aquí te guían cuando uno no sabe algunas cosas. Yo tengo 59 años y de repente no entiendo algunas cosas y esto sirve para llegar bien informada cuando empiecen las clases. Mis expectativas son de sacar la carrera adelante y dar el 100%”, dijo.

Por su parte, Eric Osses, de Trabajo Social, participó de la inducción y algunos talleres impulsados por el área académica. “A mí me ha servido mucho para adentrarme un poco más en la carrera, compartir con los compañeros y generar los primeros lazos. La Semana Cero es una buena instancia para quitarse los miedos, porque igual es una etapa nueva en la vida y uno viene con artos nervios de por medio”, comentó.

Feria de servicios

Dentro de las actividades de Semana Cero, la institución realizó una feria de servicios estudiantiles, espacio donde los estudiantes pudieron conocer los diferentes departamentos a los cuales tendrán acceso durante su proceso académico.

Yulissa Rodríguez ingresó a Preparador Físico y valoró las actividades de Semana Cero y la posibilidad de conocer un poco más la institución antes de comenzar las clases. “Es una buena instancia para conocer a los compañeros y más de la sede. Me motivó ingresar a la carrera por lo que estoy practicando ahora, que es la escalada, ya que veo a los profesores que ayudo y me gustaría enfocarme en eso más adelante. Mis expectativas para este año son mejorar y aprender lo que más pueda”, comentó.

Amira Parra es la encargada de Biblioteca de Santo Tomás y comentó que durante la feria entregaron información de los servicios que cuenta la biblioteca. “Les informamos cómo funciona el servicio de préstamo de libros, la biblioteca virtual, el préstamo de notebook, salas de estudio y la bibliografía por carrera que deberían consultar durante el primer semestre”.

Las actividades de Semana Cero comenzaron el pasado 27 de febrero y finalizan este viernes 8 de marzo. En ella, los estudiantes nuevos participaron de talleres de inducción especifica por carrera, de lenguaje, matemática, uso de aulas virtuales, entre otros. Lo anterior, previo al inicio oficial de clases que comienza este lunes 11 de marzo para estudiantes nuevos y antiguos.