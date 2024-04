De nuevo es la economía, baby | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigos y amigas, la economía, es el barómetro en el que se miden los gobiernos en Chile. Por eso, que todas las administraciones desde el retorno de la democracia, han puesto especial atención, a una buena conducción económica. Las reformas políticas y sociales, son importantes, pero las condiciones de estabilidad, que permiten echar a andar la economía del país, son fundamentales. En cuanto al estado de la economía, el IPOM del Banco Central, para seguir la analogía con instrumentos de medición, constituye un termómetro. En el IPOM, los gobernantes, los actores económicos del país, y la multitud de personas, que hacen andar la máquina, pueden ver si vamos bien encaminados, o si se vienen problemas. Esta semana el Banco Central de Chile, dio a conocer el IPOM. En esta oportunidad, para satisfacción de todos nosotros, se da cuenta de una reducción considerable de la inflación, la que ahora se ubica más cerca de la meta del Banco Central, que es llegar a un 3%. Se llega a estas cifras, gracias a la profesional y sensata conducción del ministro Marcel, y al esfuerzo del país entero. Recordemos que se debió aplicar un fuerte ajuste en el gasto, para compensar desequilibrios producidos por el exceso de gasto de la administración pasada. El Banco central, señala que se espera que las variaciones de precios sean más acordes con lo que estábamos acostumbrados. Asimismo, se espera un crecimiento del PIB entre 2 y 3%, lo que pone a la economía, en franco curso de recuperación.

En cuanto a lo que constituye un calvario para los hogares y los emprendedores, el Banco Central informa que seguirá disminuyendo su tasa de interés, reduciéndose el costo de endeudarse tanto para las empresas como para las personas. La TPM se ha reducido XX puntos base desde julio del año pasado a la fecha, lo que se ha ido reflejando en el costo de financiamiento. En particular han caído las tasas de interés, para los créditos de más corto plazo, sobre todo comerciales. De darse la evolución de la economía, de acuerdo a la proyección que hace el Consejo del Banco Central, la TPM continuará reduciéndose, lo que impactaría directamente, en el costo del endeudamiento de los hogares y de las empresas. El Banco advierte que nuestra economía enfrenta riesgos importantes, principalmente derivados del escenario externo. Por una parte, la situación geopolítica global, con la existencia de focos de conflicto que tensionan las relaciones entre las grandes potencias. Y por otra, de las débiles cifras de la economía china, nuestro principal socio comercial, y motor de la economía mundial.

Las cifras de inversión, si bien en 2023 habían aumentado, en el segundo semestre se redujeron, y aún no se recuperan. Este factor es un verdadero combustible, esencial para que la maquinaria productiva se mueva. Tal vez es el área, donde se aprecia de mejor forma, la confianza de los actores, en las proyecciones de crecimiento futuro. Sin aumento de inversión, no hay creación de nuevos empleos formales, y no se puede echar andar el otro círculo virtuoso. Ingresos estables en los hogares, son motor del consumo interno. Otro factor que por ahora está débil en Chile. Nuestro buen ministro de hacienda, ha señalado, que espera que estas mejores proyecciones para la economía, ayuden a disipar el pesimismo, con el que se ha estado discutiendo los temas económicos durante mucho tiempo. El IPOM muestra que todos los sectores de la economía, reflejan signos de recuperación, lo que indicaría que, durante el transcurso de este año, se consolidaría esta tendencia. Se anuncia el ingreso de un paquete de medidas, con el propósito de impulsar la actividad productiva, un sector clave en la recuperación económica. El dinamismo de la economía, requiere el repunte del sector construcción chileno, el que aún no se recupera a niveles pre pandemia. La hiperinflación de los fletes marítimos transoceánicos, y el consiguiente impacto en el costo de los materiales de construcción, dejó fuera a muchas grandes empresas por todo Chile. Esto impactó en las obras públicas, el sector donde el estado de Chile, concentra el grueso de la inversión pública. Más allá de quien gobierne, la marcha de la economía nos atañe a todos. Las medidas anunciadas por Hacienda, van en el camino correcto, y una vez que se eche a andar la inversión pública, vendrán nuevas obras, generadoras de empleos formales. Si las variables macroeconómicas se mantienen estables, el Banco central dispondrá de nuevas rebajas de la TPM. lo que redundará en la reducción del costo de endeudarse de los hogares.

Cuando se leen las noticias, con la información completa, la realidad pareciera ser más auspiciosa, de lo que dicen los titulares. Afortunadamente, quien conduce el ministerio de Hacienda, es prueba de solvencia técnica y de responsabilidad. Mario Marcel, da garantías a todos los sectores, y genera confianza, ese bien tan extraño y tan raro en estos tiempos.

Esperemos que el optimismo del ministro Marcel contagie a los grandes inversores privados. La estabilidad política de Chile, no está en riesgo. Las reglas con que funciona el sistema económico chileno se seguirán respetando, sea quien sea el que gane las elecciones del próximo año. Y mientras mejor lo entiendan, quienes están en la trinchera política, mejor nos va a ir a todos como país.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 8 de abril de 2024.-

Ver más en https://www.bcentral.cl/documents/33528/5603607/Que-nos-dice-el-IPoM-marzo-2024/66eb5e5d-8fdc-47b0-0e9c-abba57863c20