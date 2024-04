Visa Waiver Chile-EEUU: Embajadora de EE.UU. suspende exposición en la Cámara de Diputados tras filtración

La embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, suspendió una exposición en la Cámara de Diputados y Diputados luego de la filtración de una sesión considerada como secreta sobre la Visa Waiver.

Esta situación causó la preocupación de la Cámara Baja, pues se filtro información que la semana pasada la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara tuvo una sesión en la que participó de Meehan y expuso sobre el Programa Visa Waiver, acuerdo entre EE.UU. y Chile.

El hecho causó la molestia de la embajadora, porque aseguró que la información que se reveló era «inexacta».

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, dijo que a través de esta filtración «se falta a la confianza interna, porque no sabemos quién hizo la filtración, no lo conocemos, pero esto es un hecho que hay que investigar, hay que cuidar no solo la convivencia interna de la Cámara, sino que el propio prestigio de la Cámara».

Aseveró el Diputado Aedo que la determinación que tomó la embajadora «es un golpe a la propia Cámara de Diputados y no es a una persona en particular, sino que es a la Corporación en su conjunto».

«Esta situación amerita entregar los antecedentes a la Fiscalía, que se investigue, porque no podemos estar sometidos a que las reglas que nos hemos dado nosotros mismos finalmente sean incumplidas y con eso se afecta ya la fe pública de la Cámara de Diputados que hoy día goza, según las encuestas, del 1% de la credibilidad en la población. Y si ya no confían ni los gobiernos extranjeros ni los embajadores en lo que aquí conversemos, obviamente que estamos en una situación compleja», añadió, «yo espero que la Fiscalía, la investigación que creo que tiene que hacer, investigue quién es el que está filtrando información. No sabemos hoy día quién lo hizo, pero obviamente que eso daña la relación de la Cámara de Diputados en este caso con un país extranjero y con una embajadora que sintió que no tiene los grados de confianza para expresarse entre nosotros»