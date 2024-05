Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile aboga por la titulación universitaria de la profesión

El Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, señala que el próximo año el

Trabajo Social cumple cien años de trayectoria histórica en nuestro país, siendo una

profesión y disciplina científica íntimamente ligada al devenir de la política social, es decir,

a cómo el Estado responde a las diversas manifestaciones de la cuestión social.

Hoy en día la profesión está integrada en diversos ámbitos de la intervención social, tales

como infancia y juventudes, familia, salud, vivienda, urbanismo, relaciones comunitarias,

desarrollo económico local, interculturalidad, asuntos medioambientales, educación,

entre otros. En cada uno de estos espacios ocupacionales, la profesión tiene una alta

responsabilidad en la provisión de servicios sociales de calidad a la población más

vulnerable del país.

Lo anterior hace perentorio que la formación recibida por estudiantes de Trabajo Social

sea de la más alta calidad posible, y que esté fundamentada en sólidos cimientos

científico-intelectuales y ético-políticos. En este contexto, como colectivo gremial

sostenemos que la formación de trabajadores sociales debe ser exclusivamente

universitaria, como ocurre en la mayor parte los países del mundo, ya que son las

universidades el único espacio adecuado para el florecimiento de las disciplinas científicas,

y para la interacción entre los saberes de las ciencias sociales y la enseñanza y aplicación

en el quehacer profesional.

Esta postura contrasta con la realidad actualmente existente en nuestro país.

Durante el

periodo de dictadura, la profesión perdió su estatus universitario, el que se intentó

recuperar a través la ley 20.054 promulgada en septiembre del año 2005.

Sin embargo, luego de una intensa campaña de lobby por parte de representantes de

Institutos Profesionales, la ley 20.054 incorporó artículos que permitieron seguir

ofertando la carrera en institutos, con excepción de aquellos que no la ofertaban al

momento de la promulgación de la ley. Ello ha sido ratificado por Contraloría General de

la República (Dictamen E101640 del año 2021). No obstante, datos oficiales del Ministerio

de Educación muestran que varios institutos han ofertado la carrera aún no estando

legalmente facultados para aquello.



Lo anterior es de suyo grave, ya que significa que la ley no ha sido cumplida, y que los

órganos responsables de hacerla cumplir no han realizado su labor. Esto ha implicado que

a lo largo de los veinte años desde la promulgación de la ley 20.054 se ha ido configurando

un escenario en el que la profesión no solo no es ofertada exclusivamente en

universidades, sino que hoy es predominantemente impartida en institutos (al año 2023

había 3 estudiantes en institutos por cada 2 estudiantes en universidades). Ello se debe a

que, mientras la matrícula universitaria entre 2007 y 2023, aumentó levemente (de

11.245 a 12.647 estudiantes), la matrícula de institutos profesionales en el mismo periodo

aumentó 4,5 veces (de 4.239 a 19.081 estudiantes). Ante este escenario, algunos han

planteado que Trabajo Social es probablemente la carrera más masificada de toda la

educación superior chilena.



Naturalmente, esta situación tiene repercusiones en la empleabilidad. En efecto, de

acuerdo a datos del MINEDUC, entre los años 2017 y 2023 el porcentaje de empleados

durante el primer año de egresado, disminuyó 16% a nivel nacional (al año 2023 la

mediana era 63% entre egresados de universidades y 53% entre egresados de institutos).

En suma, de cara al centenario de Trabajo Social en Chile, la profesión se encuentra

altamente masificada y lejos de la exclusividad universitaria. Ello atenta no solo contra el

colectivo profesional o las universidades que imparten la carrera, sino contra la sociedad

chilena en general, especialmente la población usuaria de los servicios sociales que las y

los trabajadores sociales diseñan e implementan.



Es de suma urgencia abordar esta situación como un problema de carácter político.

En primer lugar, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, a la

fiscalización de los institutos que hoy están incumpliendo la ley 20.054, y en segundo

lugar, continuaremos con la lucha por una ley de Trabajo Social para Chile que regule y

otorgue derechos a los y las trabajadoras sociales ,asegurando la exclusividad

universitaria plena para la profesión, otorgándole el estándar necesario en función a sus

complejas responsabilidades en la sociedad y alineándolo también con las tendencias

internacionales en esta materia.