Defensoría de la Niñez abriría oficina regional en Magallanes el segundo semestre, anuncia la Diputada Javiera Morales





La diputada Javiera Morales se reunió con el Defensor de la Niñez para plantearle la urgencia de hacer frente a las alarmantes tasas de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, además de solicitarle la apertura de una oficina regional del organismo en la región.



“Día a día vemos en la prensa regional casos de delitos sexuales contra niñas y niños, lo que no podemos convertir en una normalidad. Desde que empecé mi gestión he levantado el tema de la protección a las infancias y Magallanes tiene tasas preocupantes superiores al promedio nacional en este tipo de delitos. No podemos acostumbrarnos a esta aberración”, indicó la parlamentaria.



Ante ello, se reunió con el nuevo Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, para plantearle la situación que vive la región, además de buscar mecanismos para abordar esta problemática. En la instancia, se conversó sobre la posibilidad de instalar una oficina regional del organismo, que se realizaría durante el segundo semestre de este año.



Al respecto, la diputada Morales mencionó que “si la oficina se instala el próximo semestre sería un paso importante para la protección de los niños, niñas y adolescentes magallánicos. Tenemos también que avanzar en la prevención de estos delitos, que tienen el mayor índice a nivel país”.



La eventual oficina regional de la Defensoría de la Niñez en Magallanes ofrecería servicios especializados para garantizar la protección y promoción de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en la región. Se espera que la presencia de esta oficina facilite el acceso a recursos legales y asesoramiento especializado.