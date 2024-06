Diputado Christian Matheson: «Permanencia de actuales funcionarios a cargo subdirecciones del instituto, constituye riesgo para futuro del INACH por ineficiencia de su gestión”

El diputado magallánico Christian Matheson fue crítico en las designaciones y en la administración del Instituto Antártico Chileno y enfatizó que “existen claros indicios de amiguismo por sobre el profesionalismo, en el nombramiento de cargos directivos del INACh”.

El parlamentario Christian Matheson criticó duramente la administración del Instituto Antártico Chileno (INACh) y sus designaciones y fue enfático en señalar que “está en caída libre”.

“Desde el traslado de las oficinas del Instituto Antártico Chileno a Magallanes -en el año 2003-, éste se transformó en un símbolo de la relación del Chile Continental Sudamericano, con el continente blanco. Pero, lamentablemente esta simbólica organización para nuestra región y el país entero, en el último tiempo ha ido perdiendo importancia, por haber tenido en su dirección a una persona que ha actuado en forma reñida con la ética, cosa que ha llegado hasta tribunales, pero también por tener en las subdirecciones técnicas y administrativas a funcionarios que han dado claras e indesmentibles muestras de ineficiencia profesional y administrativa, por no cumplir con sus respectivos convenios de desempeño durante dos años, cómo consta en sendos dictámenes de la Contraloría General de la República y que hoy le significan una reducción de sus remuneraciones mensuales”.

Matheson agregó que “sumado a eso, tras la salida forzosa del ex director Marcelo Leppe, se nombró como director interino al subdirector técnico Andrés López, funcionario que como se indica anteriormente se encuentra sancionado por Contraloría. Todo da muestra que la permanencia de los actuales funcionarios que tienen a cargo las subdirecciones del instituto, constituyen un riesgo para el futuro del Inach, por la ineficiencia que han mostrado en su gestión”.

El parlamentario manifestó, además, que “así las cosas hoy está en proceso un llamado a concurso público para desempeñar el cargo de director del Instituto, pero con una reducción de exigencias académicas, lo que por una parte va en una dirección contraria a lo que debiera ser el enaltecer la institución, pero además da la impresión que esto constituye un traje a la medida para quien hoy está en el cargo de director interino y que está sancionado por Contraloría. Es indudable, dado los antecedentes expuestos, que la permanencia de la señora subdirectora administrativa y del señor subdirector técnico, actualmente director interino, que dicho sea de paso pretendería ser director de INACh, presenta un riesgo para el futuro del instituto”.

El legislador magallánico señaló que “con este panorama, la futura dirección estaría en un gran riesgo porque sus futuros directivos se ven alejados de las normas de ética y de probidad al igual que lo estuvo el director anterior, situación que el Gobierno no debería permitir. Uno esperaría que tras la desvinculación del ex director Marcelo Leppe, la Cancillería nombrara un director subrogante o mejor aún a un director interino que tuviese una carrera intachable, de tal forma que además éste solicitara una auditoría externa administrativa y contable, que pudiera dar certeza de una adecuada utilización de los recursos dentro del organismo”.

Matheson finalizó diciendo que “un director del Instituto Antártico Chileno debe ser un ejemplo de un servidor público, su estatuto administrativo establece claramente que debe tener la condición de un servidor ético y probo a carta cabal, tener además condiciones de líder en sus actividades, ser gran conocedor de la política antártica nacional, para poder cumplir con el Tratado Antártico y desempeñar el papel que Chile ha jugado y juega actualmente en su cumplimiento, desarrollo y evolución. Todo esto demanda una formación académica importante, y no solo de una carrera profesional de ocho semestres. Por otra parte, la experiencia antártica y su cultura son fundamentales, como la han tenido añorados directores, anteriores, como el ex embajador Óscar Pinochet de la Barra. Si no es así, el instituto seguirá decreciendo en importancia como institución pública, cosa que ya ha ocurrido paulatinamente durante la mitad de la última década, por la nebulosa que enturbia la calidad prístina que debe tener toda entidad del Estado, pero muy especialmente las que deben relacionarse en ámbitos internacionales. Si el Gobierno desea que la imagen y representación tanto nacional como internacionalmente del organismo, no se siga profundizando, debe cambiar el rumbo, estableciendo criterios más claros de elección y no seguir convirtiendo a las instituciones solo en botín del amiguismo”.

El parlamentario dijo que el INACh requiere con urgencia una auditoría externa, tanto en lo administrativo como también en la contable, para dar mayor claridad a la ciudadanía acerca de su desempeño y también de la utilización de los recursos públicos, que pertenecen a todos los chilenos.