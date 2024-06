Diputado Matheson solicitará comisión investigadora para Plan de Manejo de Reserva Kawésqar

La pesca artesanal y sectores acuícolas aseguran que el plan presenta “graves irregularidades” y de ponerse en marcha, el diputado Christian Matheson afirma que “en gran medida destruiría la actividad productiva, aumentando el desempleo en la región, afectando gravemente la posibilidad de una subsistencia digna para aquellos que desarrollan actividades en el maritorio”.

El Plan de Manejo de Áreas Marinas de la Reserva Kawésqar es un manual a cargo de Conaf que incluye una metodología para la explotación de la pesca artesanal y sectores acuícolas. Sin embargo, a la fecha se denuncian una serie de irregularidades en el proceso que se ha visto viciado por convenios cuestionados para el financiamiento del plan y también la falta de información y participación ciudadana de los actores afectados con la medida.

En dos oportunidades, los dirigentes de la pesca artesanal han recurrido incluso a Contraloría y recientemente fueron recibidos por el gobernador regional, Jorge Flies, pero aún no tienen una respuesta formal al respecto.

Otra arista abierta, guarda relación con que, si bien el manual está a cargo de Conaf, éste está a meses de traspasar esta responsabilidad al Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), por lo que debiera ser ese servicio el que redacte el plan de manejo, con una visión que logre compatibilizar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico de la región.

Al respecto, el diputado Matheson señaló que “aquí lo que vemos son una serie de irregularidades que deben ser investigadas. El mismo director regional de Conaf confirmó que este plan es financiado por la ONG FEW, que, a través de la Universidad Austral de Valdivia, habría traspasado 70 millones de pesos para la redacción del plan. Cabe entonces preguntarse, por qué un organismo público recurre a un ente externo para financiar este plan de manejo o porque se acepta este tipo de financiamiento, cuál ha sido la influencia de esta ONG en su redacción qué tipo de contrató se realizó y bajo qué condiciones, qué intenciones hay detrás de esto”.

Además, recalcó que “hay una falta de transparencia en el proceso, que amerita la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que analice la situación, debiendo ser una de sus primeras acciones el pedir detalles de los contratos o convenios con la ONG o la Universidad Austral, se dé a conocer quiénes han participado en la redacción de este plan y además que se informe del trabajo desarrollado por Conaf hasta el momento”.

El legislador añadió que “me pregunto que se pretende o cuál es la real intención de la Universidad Austral, la ONG y Conaf al hacer este tipo de triangulaciones, sabiendo que la ONG FEW tiene un carácter exacerbadamente ambientalista. Me atrevo a decir que este plan carece de toda legitimidad de origen y validez, porque claramente no existe la independencia e imparcialidad que debiera ocurrir en estos casos. Por otra parte, debemos descartar si existe conflicto de intereses. Luego de reunirme y escuchar a gran parte de los sindicatos de la pesca artesanal de Punta Arenas y Puerto Natales, y conocer una presentación del borrador del Plan de Manejo que les expuso CONAF, puedo decir que la disconformidad es generalizada, por no representar en este plan, la opinión de los verdaderos actores de la actividad productiva en el maritorio, como son los pescadores artesanales y la industria acuícola”.

El parlamentario agregó que “éste plan de manejo persigue la destrucción a mediano plazo de la actividad acuícola beneficiando a los productores de otras latitudes del mundo, y por otra parte producirá una merma significativa de ingresos en la pesca artesanal, produciendo cesantía de muchos trabajadores que hoy mediante la pesca llevan el sustento diario a sus familias”, dijo el parlamentario, agregando “Cabe también preguntarse, qué intereses económicos tiene los financistas de esta ONG, que pretende a toda costa destruir la actividad acuícola en nuestra Patagonia”

Finalmente, Matheson, hizo hincapié en las recientes declaraciones públicas que realizó el director regional de Conaf justificando su retraso a la reunión pactada con dirigentes porque “venía llegando de vacaciones”.

“Me parece una falta de respeto y altamente preocupantes las declaraciones del director regional, no solo por su falta de seriedad al justificar su retraso, sino porque a continuación confirma que el Plan de Manejo fue financiado por una ONG ambientalista. A mi juicio, este plan se convierte en un plan turbio, que carece de la imparcialidad necesaria para mantener un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico en la zona, siendo aún más preocupante la merma de los ingresos que causaría este plan, en aproximadamente 14.000 trabajadores y sus familias que dependen de las actividades productivas en el maritorio”, dijo.