Con amplia participación de Municipalidades de Magallanes se realizó el cuarto Encuentro de la Alianza Suprarregional de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia chilena

En Coyhaique se llevó a cabo el cuarto encuentro de la alianza que coordina a los 26 municipios de la Patagonia chilena (entre Puerto Montt y Cabo de Hornos), los gobiernos regionales de Los Lagos, Aysén y Magallanes, la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio del Medio Ambiente.

Hasta la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén, llegaron 70 representantes de 23 de las 26 municipalidades que forman parte de esta alianza sin precedentes, la gobernadora de Aysén Andrea Macías, la Subsecretaria de Turismo Verónica Pardo, y el Seremi de Medio Ambiente de Magallanes Enrique Rebolledo, entre otras autoridades.

Desde la región de Magallanes y de la Antártica Chilena participó Anahí Cárdenas, alcaldesa de la Municipalidad de Torres del Paine, quien a su vez también lo hizo en representación de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y de la Antártica Chilena (Amumag). Asimismo, estuvieron presentes representantes de las municipalidades de Torres del Paine, Natales, San Gregorio, Punta Arenas, Primavera, Porvenir, Timuakel y Cabo de Hornos, como también de Conaf Magallanes.

Con amplia participación, todos coincidieron en los importantes avances que se han llevado a cabo en el marco de la Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena, la necesidad de avances en la ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas), y cómo los municipios y gobiernos regionales esperan tener un rol importante y aportar a la conservación de áreas protegidas.

Fue un encuentro que busca consolidar y continuar con en el trabajo mancomunado, y mostrar los avances en dos años de implementación de la Estrategia de Comunidades Portal en las tres regiones de la Patagonia, donde ya hay 10 comunas que han trabajado sus planes de acción de Comunidades Portal para mejorar el vínculo de las comunidades con sus áreas protegidas, 7 de ellos ya están aprobados por los concejos municipales, y 3 en proceso de elaboración. Se han formulado más de 27 proyectos con 18 municipios y actualmente ya se han adjudicado proyectos con 8 municipalidades, lo que ha permitido apalancar $1.070 millones de pesos que van en beneficio directo a las comunidades.

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, destacó que “para nosotros es importante cómo los gobiernos regionales se involucren con comunidades portal, porque obviamente los gobiernos locales nos vamos a ver beneficiados. Y todo este cambio que se viene en materia de biodiversidad, para aquellas comunas que tenemos parques nacionales, va a ser muy importante la vinculación que se dé entre las comunidades y nuestros parques”.

Por su parte, la Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, señaló: “Vine con la convicción profunda de que no podemos hacer desarrollo sostenible si no es con el turismo. El turismo es la actividad que permite que conozcamos, y solo podemos cuidar lo que conocemos, y nos falta mucho por conocer. No podemos dejar fuera a las comunidades, a las instituciones que creen en esto”.

Por último, Germaynee Vela-Ruiz, coordinadora general de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena señaló: “Estamos muy contentos de que la Subsecretaría de Turismo y Sernatur quieran ser parte de esta alianza que no tiene precedentes en nuestro país. Que hayan 23 de 26 municipios y 12 alcaldes presentes demuestra que las acciones que hemos llevado a cabo en los últimos años están teniendo frutos, que hay un impacto en las comunidades, en las localidades, y que hay una oportunidad de colaboración”.

La Alianza Suprarregional de Comunidades Portal nace en enero del 2022 con la firma de un convenio de colaboración, que hoy coordina a 26 municipios de la Patagonia chilena (entre Puerto Montt y Cabo de Hornos), los gobiernos regionales de Los Lagos, Aysén y Magallanes, Conaf, y Ministerio del Medio Ambiente, con el apoyo técnico del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral, Balloon Latam y la ONG Pew.