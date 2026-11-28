Gobierno y Mesa del Sector Público sellan acuerdo de reajuste salarial de 4,6% para 2027 y fijan criterios para funcionarios a contrata.

El incremento nominal se aplicará en dos tramos (diciembre de 2026 y septiembre de 2027), además de incluir bonos de término de negociación de hasta $180.000.

El Ministerio de Hacienda emitirá una nueva circular con variables objetivas para la renovación de contratas y conformará una mesa para revisar los casos ya notificados.

Santiago, 28 de noviembre de 2026. El Ejecutivo y la Mesa del Sector Público (MSP), coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), suscribieron este viernes el protocolo de acuerdo para el reajuste y condiciones laborales del período 2026-2027.

El pacto contempla un reajuste nominal del 4,6% dividido en dos parcialidades: un 2,3% a partir del 1 de diciembre de 2026 y otro 2,3% desde el 1 de septiembre de 2027. Además, considera bonos de término de negociación de $180.000 y $90.000 según tramos de ingresos, la indexación de aguinaldos y un beneficio del 15% del sueldo base para conductores municipales de maquinaria pesada.

Estabilidad laboral y tramitación

En el ámbito de la dotación pública, se acordó que Hacienda emitirá una circular con criterios objetivos para las renovaciones de contratas que vencen en diciembre, instalando además una mesa técnica para revisar las notificaciones de desvinculación ya emitidas.

Las autoridades de Gobierno valoraron el entendimiento alcanzado de buena fe, mientras que los dirigentes sindicales destacaron el resguardo al diálogo y a la indemnidad gremial. El proyecto de ley correspondiente será ingresado al Congreso Nacional el próximo lunes 30 de noviembre.