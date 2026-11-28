Feria «Movilizados»: Dirección de Vialidad del MOP Magallanes acerca su trabajo y maquinaria a la comunidad en jornada ciudadana de Punta Arenas.

La institución participa con un stand informativo y exhibición de equipos pesados en la Plaza de Armas Muñoz Gamero.

La actividad familiar reúne a más de 60 puestos de servicios públicos, emprendedores y organizaciones sociales.

Punta Arenas, 28 de noviembre de 2026. Con el objetivo de acercar su labor cotidiana a los vecinos y vecinas de la zona, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Magallanes se encuentra participando activamente en la jornada ciudadana que se desarrolla este sábado en la Plaza de Armas Muñoz Gamero de Punta Arenas.

En el punto de atención dispuesto por el servicio, profesionales de la institución entregan información detallada a la comunidad sobre el estado de la conectividad regional, las labores de conservación vial y los principales proyectos de infraestructura que actualmente impulsan el desarrollo de Magallanes.

Uno de los mayores atractivos de la muestra es la exhibición de parte de la maquinaria pesada que Vialidad utiliza diariamente para mantener y mejorar la red caminera de la región. Esta instancia ofrece un espacio interactivo y educativo para que niños, niñas y familias puedan observar los equipos de cerca, tomarse fotografías y conocer en detalle el trabajo operativo que se despliega en terreno.

La presencia de Vialidad se enmarca en una amplia convocatoria abierta a toda la familia, que cuenta con más de 60 stands pertenecientes a emprendedores locales, organizaciones sociales y diversos servicios públicos. Desde la Dirección de Vialidad reiteraron la invitación a la ciudadanía a acercarse durante esta jornada sabatina a la Plaza de Armas para dialogar directamente sobre las obras y los desafíos de conectividad del territorio.