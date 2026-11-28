Magallanes disminuye la informalidad laboral y enfrenta el desafío de generar nuevas oportunidades de empleo.

La informalidad laboral se redujo en 1,6 puntos porcentuales en doce meses, mientras que la desocupación regional alcanzó un 6,8%. Desde la Seremi del Trabajo reforzaron la importancia de impulsar la inversión y la generación de empleo formal.

Una disminución de la informalidad laboral registró la Región de Magallanes durante el trimestre móvil agosto-septiembre-octubre de 2026, de acuerdo con las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), situándose en un 18,8%, lo que representa una reducción de 1,6 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

En términos concretos, esta variación equivale a 1.580 personas menos ocupadas en condiciones de informalidad, registrándose una disminución interanual del 7,9%. Este comportamiento se observó tanto en hombres como en mujeres, cuyas tasas de ocupación informal alcanzaron un 16,4% y un 22,1%, respectivamente.

Tras analizar las cifras junto al equipo del Observatorio Laboral de Magallanes, el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, valoró este indicador, no obstante, reconoció que persisten importantes desafíos en materia de empleo y de dinamismo del mercado laboral.

“La disminución de la informalidad es una señal favorable, porque nuestro objetivo no es solamente generar más empleo, sino que este sea formal y con acceso a la seguridad social. Sin embargo, debemos ser cautelosos, ya que todavía tenemos importantes desafíos en materia de generación de empleo, particularmente en el sector privado”, señaló la autoridad.

En cuanto a la desocupación, la tasa regional alcanzó un 6,8%, aumentando 0,7 puntos porcentuales en doce meses y situándose por debajo de la tasa nacional del 10%. La población ocupada se mantuvo sin variación anual, con 98.385 personas, mientras que la fuerza de trabajo aumentó un 0,7%.

Uno de los antecedentes relevantes identificados durante el análisis con el Observatorio Laboral fue el incremento de las personas que buscan trabajo por primera vez, lo que explica parte importante del aumento de la desocupación regional.

“Estamos frente a un mercado laboral con un desafío importante en materia de creación de empleos, donde tenemos, en este período en particular, a más personas buscando trabajo por primera vez y que nos emplaza a redoblar los esfuerzos que se están realizando, trabajando con sentido de urgencia para recuperar el crecimiento y dinamizar nuestra economía regional”, sostuvo el seremi Salas.

Por actividad económica, los principales incrementos de la ocupación se registraron en enseñanza (22,2%), industria manufacturera (15,9%) y administración pública (14,4%), mientras que las mayores disminuciones se observaron en comercio (-27,4%) y actividades de salud (-23,3%).

Medidas para impulsar el empleo

Frente a este escenario, desde la cartera del Trabajo destacaron la implementación del Plan Empleo 360 y de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (ENADI), iniciativas que buscan fortalecer la empleabilidad y anticipar las necesidades de capital humano de los sectores productivos de la región.

“Como Gobierno tenemos el desafío de impulsar la inversión y generar las condiciones para que esta se traduzca en empleos efectivos. Estamos trabajando con herramientas de corto plazo, como los subsidios a la contratación y el Subsidio Unificado al Empleo, junto con medidas de capacitación, certificación de competencias y adaptabilidad laboral. Nuestra prioridad es generar más y mejores oportunidades de trabajo para las familias magallánicas”, concluyó el seremi del Trabajo.