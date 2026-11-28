Dirigentas campesinas e INDAP trazan la hoja de ruta del agro magallánico para 2027.

En Puerto Natales, las integrantes del Consejo Asesor Regional (CAR) de INDAP definieron las prioridades presupuestarias y de participación del sector. La jornada culminó en el predio de la agricultora local Orita Teca.

Producir alimentos en la zona más austral del país exige resiliencia y conocimiento del territorio. Esa misma experiencia es la que las cinco dirigentas del Consejo Asesor Regional (CAR) de INDAP Magallanes llevaron a la mesa de trabajo en Puerto Natales, para definir las prioridades de la Agricultura Familiar Campesina rumbo a 2027.

Junto al director regional (s) de INDAP, Petar Bradasic, la presidenta del Comité de Agencia de Área (CADA) local y equipos técnicos, el consejo —integrado íntegramente por mujeres— revisó las proyecciones presupuestarias, delineó su plan anual y analizó los resultados de una auditoría interna sobre los mecanismos de participación campesina.

Durante la cita, la directiva del CAR entregó además un balance del reciente encuentro nacional de consejos realizado en Santiago, mientras que las representantes que asistieron a una capacitación nacional de liderazgo rural compartieron los aprendizajes obtenidos para fortalecer la gestión local.

Creados por la Ley Orgánica de INDAP, los CAR son el puente formal entre las demandas del campo y las políticas públicas del servicio. En Magallanes, el hecho de que esta instancia esté compuesta solo por mujeres evidencia el rol protagónico que hoy cumplen las agricultoras en la producción regional y la dirigencia gremial.

“Las dirigentas del CAR aportan un conocimiento irremplazable: el de quienes trabajan la tierra y lideran sus organizaciones. Su mirada nos permite enfocar mejor las inversiones y construir una planificación acorde a la realidad de cada provincia”, subrayó el director regional (s), Petar Bradasic.

Del escritorio al invernadero

Para cerrar la jornada, la comitiva trasladó el debate al terreno, visitando el predio de Orita Teca, integrante del CAR y productora de Puerto Natales.

Entre invernaderos, cultivos al aire libre de hortalizas, frutillas y un huerto demostrativo, las autoridades y dirigentas constataron en terreno el impacto de los instrumentos de fomento, cerrando una jornada que vinculó la planificación institucional de 2027 con el esfuerzo diario de quienes sostienen la soberanía alimentaria en el extremo sur.