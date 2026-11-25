Mercado Campesino vuelve a la Galería Palace en el centro de Punta Arenas con productos frescos de temporada.

De martes a viernes, entre las 10:30 y las 14:00 horas, agricultores usuarios de INDAP ofrecerán sus productos en pleno centro de Punta Arenas, acercando la producción local a las familias magallánicas y fortaleciendo la comercialización directa, sin intermediarios.

Los sabores del campo magallánico regresan al corazón de Punta Arenas. La histórica Galería Palace vuelve a abrir sus puertas al Mercado Campesino de INDAP, esta vez con cuatro jornadas semanales de atención y la participación de seis agricultores locales que ofrecerán productos frescos y de temporada.

La iniciativa busca aprovechar la ubicación estratégica de este tradicional espacio comercial para acercar la producción campesina a quienes trabajan, viven o realizan sus compras en el centro de la ciudad, facilitando el acceso a alimentos cultivados en la región.

Hortalizas recién cosechadas y otros productos de la agricultura familiar campesina serán parte de una oferta que irá variando conforme avance la temporada agrícola, reflejando la diversidad productiva del campo magallánico.

El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, destacó la importancia de recuperar este espacio de comercialización y fortalecer los circuitos cortos, que permiten establecer una relación directa entre productores y consumidores.

“Los Mercados Campesinos nos permiten acortar la distancia entre el campo y la mesa. Aquí las familias pueden encontrar productos frescos, de calidad y de temporada, conocer su origen y conversar directamente con quienes los cultivan. Al eliminar intermediarios, favorecemos una comercialización más justa para nuestros agricultores y ponemos al alcance de la comunidad alimentos que son fruto del esfuerzo, la experiencia y la dedicación de las familias campesinas de Magallanes”, señaló.

Asimismo, Bradasic agradeció a la administración y a los locatarios de la Galería Palace por su compromiso con la agricultura regional, destacando que estas alianzas fortalecen la comercialización de los productos locales, visibilizan el trabajo de las familias campesinas y contribuyen a mejorar la alimentación de la población mediante el acceso a productos frescos y saludables.

Agricultores y días de atención

El Mercado Campesino de la Galería Palace funcionará de martes a viernes, entre las 10:30 y las 14:00 horas, con la siguiente distribución de productores:

Martes: Estrella Pérez y Patricio Friedli.

Miércoles: Viviana Mansilla y Sergio Carrasco.

Jueves: Viviana Mansilla.

Viernes: María Juana Vargas, Anselmo Paillán y Sergio Carrasco.

Con esta iniciativa, INDAP continúa fortaleciendo los espacios de comercialización de la agricultura familiar campesina en Magallanes, promoviendo el consumo de alimentos locales y contribuyendo a dinamizar la economía regional.

El regreso del Mercado Campesino a la Galería Palace es también una invitación a reencontrarse con los sabores de temporada, conocer a quienes están detrás de cada cosecha y valorar el trabajo de las familias agricultoras que, pese a las exigentes condiciones climáticas del extremo austral, hacen posible que los productos del campo magallánico lleguen frescos a nuestras mesas.