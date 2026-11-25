Seminario «Ciencia con Impacto Regional» impulsa nuevas iniciativas y la colaboración científica en la región de Magallanes.

Durante la actividad se presentaron cinco proyectos de distintas disciplinas, instituciones y fuentes de financiamiento, visibilizando sus aplicaciones, impactos territoriales y experiencias de ejecución.

Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad el trabajo científico y tecnológico que realizan distintas instituciones en Magallanes y cómo estas contribuyen a resolver desafíos regionales la Seremi de Ciencia realizó en dependencias de la Delegación Presidencial Regional el seminario “Ciencia con Impacto Regional”, que contó con cinco expositores que relataron al público el desarrollo de sus proyectos y el impacto positivo adicional que otorga la articulación público-privada.

“En esta oportunidad se presentaron tres proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y dos iniciativas con recursos privados. Esta instancia es importante porque permite que todos los colaboradores y participantes conozcan qué otros proyectos se están desarrollando actualmente en la región, lo que en un futuro puede derivar en trabajo asociativo que permita encontrar solución a problemas que afecten a la comunidad”, indicó el seremi de Ciencia, Carlos Olave, quien agregó que “la alianza público-privada resulta siempre virtuosa porque, si bien la ciencia cuenta con recursos propios, su articulación con el sector privado permite optimizarlos y maximizar su impacto”.

Por su parte la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, expresó que “el verdadero desarrollo de Magallanes se escribe hoy con conocimiento y tecnología propia. Desde la investigación antártica hasta la innovación tecnológica en salud, nuestra región está demostrando que tiene capacidad de sobra para liderar con ideas propias y dar soluciones concretas a los desafíos del territorio. Este encuentro refleja nuestro compromiso con una gestión donde la ciencia con financiamiento tanto público como privado se articulan para construir un futuro con autonomía y oportunidades reales para nuestra región”.

Cinco iniciativas regionales

En la jornada se presentaron tres proyectos con financiamiento ANID. El primero «Cada milla cuenta: el FerryBox Antártico como observatorio oceanográfico en movimiento», fue presentado por el investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), Francisco Santa Cruz, quien entregó un claro ejemplo de cómo se pueden unir un proyecto público con la empresa privada. “Acabo de presentar sobre el proyecto FerryBox -equipo automatizado de monitoreo oceanográfico- una iniciativa financiada por el Ministerio de Ciencia y donde estamos trabajando en colaboración con la Fundación Antártica 21 para aprovechar el buque nuevo que acaban de inaugurar”, indicó.

A éste se sumaron «Prototipo con sentido Austral para proteger el sistema de agua potable en climas extremos», que corresponde a un Desafío Público, y cuya exposición estuvo a cargo de Daniela Navarro, Directora del Departamento Ingeniería Química de la UMAG; e «Immuneread: Innovación desde Magallanes para el diagnóstico de precisión del cáncer», expuesto por Marcelo Navarrete, Investigador de la ya mencionada institución de educación superior.

Por otra parte, las iniciativas con fondos privados incluyeron “Para una Salmonicultura más sustentable con economía circular”, presentada por Juan Pablo Winter, gerente general, y Víctor Morales, gerente de desarrollo e ingeniería de la empresa Blue Ingeniería. Además, Eduardo Bahamonde, subdirector del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, expuso sobre “Experiencia con tecnologías de rehabilitación para personas en situación de discapacidad de Magallanes”.

En relación a esta última, Bahamonde presentó el trabajo que desarrolla la unidad de tecnología y que está enfocada en optimizar los procesos de rehabilitación y ampliar su alcance hacia localidades aisladas, “queremos llegar a cada una de las personas que recrean rehabilitación, así que es una muy buena instancia para mostrar lo que estamos haciendo en materia de inteligencia artificial y ciencia de datos”, concluyó.–