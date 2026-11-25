Municipio realizó jornada de turismo inclusivo en Laguna Parrillar.

La actividad reunió a 160 personas con discapacidad y sus familias, promoviendo la recreación, la convivencia y el acceso a espacios naturales de la comuna.

Con la participación de 160 personas, entre vecinos con discapacidad y sus familiares, la Municipalidad de Punta Arenas desarrolló una nueva jornada de Turismo Inclusivo, esta vez con destino a la Reserva Nacional Laguna Parrillar. La iniciativa, organizada por la Unidad de Discapacidad, contempló traslado de ida y regreso desde el centro de la ciudad y una tarde de recreación y convivencia en contacto con la naturaleza.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de generar instancias que permitan ampliar la participación de las personas con discapacidad y sus familias en las actividades municipales. “Como lo hemos señalado, queremos que nuestra comuna sea cada vez más inclusiva. Por eso, desarrollamos distintas actividades desde la Municipalidad, talleres y ahora también este programa de Turismo Inclusivo. Hace algunas semanas un grupo de vecinos visitó Pali Aike y hoy estamos llevando a 160 personas con discapacidad y sus cuidadores a Laguna Parrillar. Nos acompaña un día maravilloso y la idea es que nuestras actividades incorporen cada vez más este sello”, señaló.

La autoridad agregó que este tipo de experiencias también permite acercar el patrimonio natural de Punta Arenas a quienes, por distintas razones, no han tenido la oportunidad de conocerlo. “Estamos muy contentos por la confianza de los padres y cuidadores. Conversé con varios participantes y muchos nunca habían visitado este lugar, que está tan cerca de la ciudad, pero que para algunos resulta difícil de conocer. A través de este trabajo municipal podemos facilitar que nuestros vecinos conozcan distintos rincones de nuestro territorio”, sostuvo.

Por su parte, Camila Vásquez, profesional de la Unidad de Discapacidad, explicó que la convocatoria estuvo dirigida a personas que participan durante el año en las actividades de la unidad, incorporando también a sus familias. “Participan aproximadamente 160 personas, entre personas con discapacidad y sus familiares. Nuestro trabajo no se enfoca solamente en las personas con discapacidad, sino que también considera a quienes cumplen labores de cuidado y a las familias en general. Como unidad buscamos promover el enfoque de derechos y, especialmente, generar espacios de recreación y esparcimiento para todos ellos”, indicó.

Una de las participantes, Aldana Soto, valoró la oportunidad de compartir esta experiencia y conocer un lugar que hasta ahora no había visitado junto a su familia. “Es increíble, porque es una oportunidad para encontrar diversidad y, al mismo tiempo, unir a las personas, algo que hoy en día hace mucha falta. Estas instancias ayudan a generar unión e inclusión. En mi caso, no conozco Laguna Parrillar, tampoco mi mamá ni mi hermana, así que será una bonita experiencia para conocer el lugar y también compartir con otras personas”, comentó.

Esta jornada da continuidad a las actividades de Turismo Inclusivo impulsadas por la Municipalidad, que buscan promover la participación social, fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, y facilitar el acceso de las personas con discapacidad a espacios de recreación y contacto con la naturaleza. A través de estas iniciativas, la Unidad de Discapacidad busca avanzar hacia una comuna con mayores oportunidades de participación para todos sus habitantes.