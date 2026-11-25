¡Con toda la energía! Delegación Presidencial impulsa inédito encuentro deportivo y preventivo «Hybrid Escolar Vol. 1» en Punta Arenas.

La iniciativa, impulsada por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes a través del programa SENDA Previene, se organiza en conjunto con la Seremi de Educación, en particular el Área de Actividad Física Escolar. El encuentro reunirá a cerca de 200 estudiantes en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas este sábado 28 de noviembre.

El evento combina desafíos de fuerza y resistencia cardiovascular con una potente estrategia de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, precedida por una jornada de liderazgo estudiantil este miércoles 25.

Punta Arenas, 24 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de transformar el deporte en un motor de bienestar, convivencia y prevención temprana, la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Magallanes prepara el lanzamiento del Encuentro Deportivo «Hybrid Escolar Vol. 1», una cita de alta energía que este sábado 28 de noviembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, convocará a 200 estudiantes de establecimientos públicos y privados en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

Esta iniciativa nació del impulso de la Delegación Presidencial Regional y el trabajo comprometido de sus equipos profesionales, quienes junto al programa SENDA Previene lograron articular una alianza estratégica con la Seremi de Educación (a través de su área de Actividad Física Escolar), el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el programa Elige Vivir Sano de la Seremi de Desarrollo Social.

El entrenamiento híbrido (Hybrid) —disciplina que equilibra el trabajo de fuerza con la resistencia cardiovascular— será el eje de un circuito por estaciones diseñado para desafiar la superación personal y el compañerismo.

Al respecto, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, destacó el sello transformador de esta propuesta y el despliegue detrás de su organización: «Estamos profundamente orgullosos de impulsar desde nuestra Delegación este primer Encuentro Hybrid Escolar. Queremos que nuestros jóvenes sientan que el Estado está presente generando espacios reales, atractivos y llenos de energía para su desarrollo integral. Esta tremenda iniciativa es fruto del compromiso y la vocación de nuestros funcionarios y funcionarias, quienes junto al equipo de SENDA Previene han levantado una propuesta innovadora que demuestra que el deporte, el trabajo en equipo y la prevención son las mejores herramientas para cuidar a nuestras juventudes y construir comunidades educativas más sanas y protegidas», enfatizó la autoridad regional.

Liderazgo y prevención antes de salir a la cancha

El despliegue de «Hybrid Escolar Vol. 1» va más allá de la competencia física. Como antesala fundamental, este miércoles 25 de noviembre a las 10:00 horas, en el Salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación, se desarrollará la Jornada Preparatoria PINJUB: Comunicación Efectiva y Liderazgo Preventivo.

En esta instancia, duplas de estudiantes con perfil de liderazgo positivo y docentes de cada establecimiento participarán en espacios de reflexión sobre autocuidado, parentalidad social y factores protectores. La jornada incluirá la dinámica artística «El mal entendido», un ejercicio diseñado para poner a prueba la escucha activa, la confianza mutua y la comunicación asertiva entre alumnos y profesores, habilidades que luego replicarán tanto en sus colegios como en el circuito deportivo del sábado.

Comunidades educativas protagonistas

Hasta la fecha, ya han confirmado su participación delegaciones del Colegio Pierre Faure, Escuela Pedro Pablo Lemaitre, The British School, INSUCO, Colegio Miguel de Cervantes, Liceo Politécnico, Escuela 18 de Septiembre y el Liceo Industrial.

La jornada del sábado 28 comenzará a las 09:00 horas con el saludo de autoridades —incluida la Seremi de Educación—, seguido de la inducción técnica y cuatro horas ininterrumpidas de circuitos por equipos (09:30 a 13:30 horas), culminando a las 13:30 horas con la ceremonia de premiación y entrega de reconocimientos a las y los jóvenes protagonistas de esta fiesta deportiva y preventiva en Magallanes.