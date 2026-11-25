Inauguración Centro Demostrativo Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria Santo Tomás.

El espacio, ubicado en la estancia Josefina, a 70 kilómetros de Punta Arenas, permitirá a estudiantes de la carrera Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria complementar su formación académica con experiencias prácticas en terreno, fortaleciendo las competencias necesarias para su futuro desempeño laboral.

Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje práctico de sus estudiantes, Santo Tomás Punta Arenas inauguró el Centro Demostrativo de la carrera de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria, un espacio habilitado en la estancia Josefina, ubicada a 70 kilómetros de la capital regional.

Este nuevo espacio formativo fue implementado de acuerdo con los estándares y requerimientos de la carrera y permite a los estudiantes aplicar en terreno los conocimientos adquiridos en el aula, especialmente en el manejo animal y las actividades vinculadas a la producción pecuaria. Además, cuenta con una sala de clases que posibilita desarrollar jornadas académicas que combinan contenidos teóricos y prácticos. Para llegar hasta la estancia, los estudiantes disponen de traslado desde la sede Santo Tomás.

La rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo, destacó la relevancia de esta iniciativa para la formación de los futuros técnicos. “Es un hito súper importante porque nos posicionamos con un centro que tiene todas las condiciones para que los estudiantes puedan no solo aprender la parte teórica que adquieren en el aula, sino trasladarse acá para aprender en terreno con los distintos animales y, de esa manera, aportar a su perfil de egreso y ser también un aporte al crecimiento regional”, señaló.

Por su parte, la directora nacional del Área de Recursos Naturales de Santo Tomás, Paola Ulloa, explicó que el centro es fundamental para desarrollar habilidades que requieren necesariamente del contacto directo con los animales y su entorno.

“No es posible enseñar manejos animales, en este caso producción ovina, en la sala. Necesitan tener el contacto y estar en los espacios respectivos para aprender cuáles son las técnicas y manejos más apropiados, y de qué manera en esta zona se generan prácticas particulares, necesarias para el normal desarrollo de la producción”, indicó.

Asimismo, explicó que la formación de la carrera contempla tres líneas principales: producción animal, clínica veterinaria y gestión administrativa, entregando herramientas para que los futuros técnicos puedan desempeñarse tanto en actividades productivas como en asistencia clínica y gestión de emprendimientos o empresas del sector.

Aprendizaje desde la experiencia

La inauguración también permitió conocer la valoración de los propios estudiantes, quienes destacaron la importancia de contar con espacios para desarrollar sus habilidades prácticas.

Francisca Molina relevó el aprendizaje sobre manejo y bienestar animal, señalando que estas experiencias permiten comprender cómo trabajar correctamente con los animales, considerando su cuidado y bienestar. También destacó el acercamiento a actividades propias del entorno pecuario, como el trabajo con la lana.

En tanto, Nicole Díaz valoró la experiencia como una oportunidad para fortalecer la responsabilidad, la concentración y la vocación profesional. “Desde pequeña he sentido vocación y ver estos animales aquí es vivir un sueño. La motivación y el motor es la vocación”, expresó.

Con esta iniciativa, Santo Tomás Punta Arenas fortalece sus espacios de formación técnica y entrega a sus estudiantes nuevas oportunidades para desarrollar competencias en contextos reales de trabajo, vinculando su aprendizaje con las características y necesidades del sector pecuario de Magallanes.