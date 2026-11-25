Amaya Forch sorprende con su talento a más de 500 trabajadores de la construcción en Punta Arenas.



La cantante chilena visitó seis empresas con el programa “Intervenciones Culturales en Obra” de la Fundación CChC, que lleva espectáculos y momentos de esparcimiento a los trabajadores.

Más de 500 trabajadores y trabajadoras de la construcción disfrutaron del talento y carisma de la actriz y cantante chilena, Amaya Forch. En total, fueron seis las empresas de Punta Arenas que la artista visitó gracias al programa “Intervenciones Culturales en Obra” que desarrolla la Fundación Cámara Chilena de la Construcción (CChC).



Las empresas visitadas fueron Constructora Salfa, Ingeniería y Construcciones Cárdenas, Constructora y Comercializadora del Sur (CODES), EBCO, Constructora Bravo e Izquierdo y Aguas Magallanes.



“A través de la Fundación de la Cámara, estas intervenciones llegan a obras y empresas con buen audio y un espacio de entretención. Los trabajadores dejan sus labores, se acercan y comparten con el artista: en esta jornada vimos a siete u ocho parejas bailando y cantando junto a Amaya. Estamos felices de llevar estas actividades a los lugares de trabajo y seguramente se correrá la voz para que, el próximo año, sean muchos más los que se sumen”, comentó el presidente del Consejo Social CChC Magallanes, Omar Vargas.



En cada una de las intervenciones, la cantante Amaya Forch deleitó a los maestros, jornales, carpinteros, enfierradores, aseadoras y especialistas en terminaciones, entre otros, con canciones románticas que, por cerca de una hora, corearon todos los presentes. Además, la artista interactuó con trabajadores y trabajadoras para cantar con varios de ellos en un escenario en medio de la faena.



La artista Amaya Forch, que visita Magallanes por segunda vez con este programa, destacó que “hemos disfrutado mucho porque todos han sido muy agradables, simpáticos y participadores, con mucha alegría. Nos recibieron con mucho cariño. En cada intervención pedí que alguien cantara conmigo y salieron voces maravillosas; hay grandes cantantes en Punta Arenas”. Y agregó: “no solo venimos a cantarles y darles un momento de relajo, sino que para nosotros es un regalito, porque nos llevamos el cariño de ustedes”.



Uno de los proyectos visitados fue la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Aguas Magallanes, empresa socia de CChC Magallanes, donde las trabajadoras y trabajadores hicieron una pausa en su rutina laboral para recibir un espectáculo musical, pensado para acercar la cultura y brindar un momento de relajo a los colaboradores en su lugar de trabajo. Fue la primera vez que la empresa recibió una intervención de este tipo.



La subgerente de Administración de Aguas Magallanes, Verónica Garay, valoró la jornada: “estábamos súper contentos de que se realice acá, en nuestra planta de tratamiento de agua potable. Era una tarea que teníamos pendiente y ahora ya la concretamos; de aquí en adelante no paramos. Fue un grato momento donde la gente pudo compartir, disfrutar, relajarse y cantar. Yo creo que se van a las casas muy contentos y felices”.



Los trabajadores de Aguas Magallanes, que habitualmente trabajan en distintos recintos, se reunieron en la planta para disfrutar de la música. Muchos se animaron a bailar y cantar junto a la artista, en un ambiente de risas y alegría que dejó una grata experiencia entre los asistentes.



Patricia Meriño, jefa del Centro de Atención a Clientes de Aguas Magallanes, contó que “fue una sorpresa, es la primera vez que participo. Fue una actividad muy intensa y entretenida: nos sacaron a bailar, cantamos y escuchamos una muy buena voz. De repente cuesta tomar la decisión de salir del escritorio, y fue una súper buena decisión. Se agradece a la empresa y a la Cámara Chilena, fue un muy grato momento”.



Por su parte, Julio Antisoly, encargado de servicios generales de Aguas Magallanes, señaló que “fue muy entretenido. Cuando pasé adelante estaba un poco nervioso, pero traté de soltarme: hay que ser alegre, divertido y pasarlo bien. Era un cantante de primer nivel y su dinámica nos hizo bailar y cantar. Ojalá se repita”.



Luis Contreras, analista de gestión de la Subgerencia de Administración de la misma empresa, destacó que “es una instancia idónea que nos permite a los trabajadores bajar las revoluciones y compartir con el resto de colaboradores. Trabajamos en distintas locaciones, y este encuentro nos permite compartir en un lugar común y disfrutar de la buena música”.



El programa “Intervenciones Culturales en Obra” es parte de las acciones de índole social que impulsa la CChC para trabajadores y trabajadoras de empresas socias y sus familias. Se centran en las áreas de salud, formación y atención social.