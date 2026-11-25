Aguas Magallanes informa corte de emergencia en el sector Norte de Punta Arenas.

La interrupción afecta a cerca de 4.000 clientes debido a una falla en una importante tubería que responsable del abastecimiento de la parte norte de la ciudad. Equipos técnicos trabajan en terreno desde las 05:00 horas en las maniobras y atención de la emergencia.



Punta Arenas, 25 de noviembre de 2026.- Aguas Magallanes informó que, a raíz de una falla registrada en la intersección de Avenida Frei con Altos del Bosque, en una tubería alimentadora de 400 milímetros, cerca de 4 mil clientes del sector norte de Punta Arenas enfrentarán un corte de emergencia en el suministro de agua potable,



Desde las 05:00 horas de este miércoles, personal técnico se encuentra trabajando en las maniobras de corte y las gestiones en terreno para contener la fuga, e iniciar las labores de reparación, las que se esperan concluidas antes de las 18:00 horas. El cuadrante afectado se ubica, aproximadamente, entre las calles Enrique Abello al norte y Avenida Bulnes hacia el Poniente, además de los sectores de Barranco Amarillo y Río Seco Playa.



En paralelo, se activaron los protocolos de aviso hacia las autoridades regionales, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y los clientes críticos de la zona, y actualmente, se encuentra en definición la habilitación de los puntos de suministro alternativo, los que serán informados prontamente.



Junto con lamentar los inconvenientes que esta emergencia ocasiona a los vecinos, Aguas Magallanes recordó que, ante cualquier duda, solicitar información o requerimiento, pueden comunicarse a su línea de atención 61 2 280028 o a través de sus canales digitales oficiales.