IST entrega recomendaciones preventivas ante la presencia de fuertes vientos en Magallanes.

Punta Arenas, Magallanes – Ante el registro y pronóstico de fuertes rachas de viento, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) difundió una serie de medidas preventivas dirigidas tanto a trabajadores como a la comunidad en general, con el objetivo de resguardar la integridad física y evitar accidentes laborales o en la vía pública.

Bajo el lema «Viento: un peligro inherente», la mutualidad enfatizó la importancia de tomar resguardos oportunos cuando las condiciones meteorológicas adversas comprometen la seguridad en las operaciones cotidianas y en el desplazamiento urbano.

Principales medidas preventivas:

Suspender labores al aire libre: Interrumpir las actividades en espacios abiertos expuestos a las ráfagas.

Interrumpir las actividades en espacios abiertos expuestos a las ráfagas. Resguardar el uso de maquinaria: Detener la manipulación de equipos o maquinaria pesada si las condiciones climáticas limitan la seguridad de la operación.

Detener la manipulación de equipos o maquinaria pesada si las condiciones climáticas limitan la seguridad de la operación. Evitar trabajos en altura: No realizar tareas sobre techumbres, andamios o estructuras elevadas.

No realizar tareas sobre techumbres, andamios o estructuras elevadas. Precaución eléctrica: Suspender cualquier labor cercana a líneas o transformadores eléctricos ante el riesgo de caída de cables o ramas.

Suspender cualquier labor cercana a líneas o transformadores eléctricos ante el riesgo de caída de cables o ramas. Asegurar objetos sueltos: Recoger o fijar materiales, herramientas y elementos que puedan salir despedidos por la fuerza del viento.

Recoger o fijar materiales, herramientas y elementos que puedan salir despedidos por la fuerza del viento. Conducción a la defensiva: Manejar con extrema precaución, considerando que pueden encontrarse objetos, ramas o escombros obstruyendo el camino.

Desde la institución reiteraron el llamado al autocuidado y a la prevención en los espacios de trabajo y traslado, recordando que anticiparse a los riesgos climáticos es fundamental para prevenir incidentes.