IST entrega recomendaciones preventivas ante la presencia de fuertes vientos en Magallanes.
Punta Arenas, Magallanes – Ante el registro y pronóstico de fuertes rachas de viento, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) difundió una serie de medidas preventivas dirigidas tanto a trabajadores como a la comunidad en general, con el objetivo de resguardar la integridad física y evitar accidentes laborales o en la vía pública.
Bajo el lema «Viento: un peligro inherente», la mutualidad enfatizó la importancia de tomar resguardos oportunos cuando las condiciones meteorológicas adversas comprometen la seguridad en las operaciones cotidianas y en el desplazamiento urbano.
Principales medidas preventivas:
- Suspender labores al aire libre: Interrumpir las actividades en espacios abiertos expuestos a las ráfagas.
- Resguardar el uso de maquinaria: Detener la manipulación de equipos o maquinaria pesada si las condiciones climáticas limitan la seguridad de la operación.
- Evitar trabajos en altura: No realizar tareas sobre techumbres, andamios o estructuras elevadas.
- Precaución eléctrica: Suspender cualquier labor cercana a líneas o transformadores eléctricos ante el riesgo de caída de cables o ramas.
- Asegurar objetos sueltos: Recoger o fijar materiales, herramientas y elementos que puedan salir despedidos por la fuerza del viento.
- Conducción a la defensiva: Manejar con extrema precaución, considerando que pueden encontrarse objetos, ramas o escombros obstruyendo el camino.
Desde la institución reiteraron el llamado al autocuidado y a la prevención en los espacios de trabajo y traslado, recordando que anticiparse a los riesgos climáticos es fundamental para prevenir incidentes.