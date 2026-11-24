Museo de Historia Natural Río Seco exhibirá la película regional «Cacique Mulato: La leyenda de Chumjaluwun».

Punta Arenas, Magallanes – En el marco de su ciclo de difusión audiovisual y puesta en valor de la identidad patagónica, el Museo de Historia Natural Río Seco (MHNRS) invita a la comunidad a participar en una nueva función de cine regional. En esta oportunidad se exhibirá la producción Cacique Mulato: La leyenda de Chumjaluwun (2023), dirigida por el realizador magallánico Jorge Grez.

La función se realizará este martes 24 de noviembre a las 13:00 horas en las dependencias del museo, ubicadas en Juan Williams 012812, sector Río Seco, Punta Arenas.

Esta iniciativa busca acercar el patrimonio histórico y cinematográfico local al público de la región, generando un espacio de encuentro cultural abierto a la comunidad.

El Museo de Historia Natural Río Seco cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Coordenadas de la actividad: