«Me cuido para cuidar»: Hospital Clínico Magallanes invita a una nueva jornada de autocuidado para cuidadores este miércoles.

Punta Arenas, 24 de noviembre de 2026. — Con el objetivo de brindar un espacio de acompañamiento, aprendizaje y bienestar dirigido a quienes cumplen la fundamental labor de asistir a pacientes en sus hogares, el equipo del Programa de Cuidados Paliativos Universales del Hospital Clínico Magallanes (HCM) extiende una invitación abierta a la comunidad para participar en una nueva versión de la jornada «Me Cuido para Cuidar».

La actividad se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre a partir de las 14:15 horas, en el Auditorio Dr. Carlos Banse del recinto asistencial (ubicado en el piso -1).

Esta iniciativa busca poner en el centro la salud física y emocional de las personas cuidadoras, entregándoles herramientas prácticas de autocuidado que les permitan sobrellevar el desgaste propio de su rol y fortalecer su calidad de vida, favoreciendo al mismo tiempo una atención más integral y sostenible para sus familiares.

Desde la organización destacaron que la jornada constituye una instancia cercana para resolver dudas junto al equipo multidisciplinario de salud y compartir experiencias entre pares, reiterando el llamado a los cuidadores de la comuna a sumarse a este encuentro.