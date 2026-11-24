Hospital Clínico Magallanes fortalece red de urgencia APS con capacitación en lesiones infantiles.





Con el objetivo de fortalecer las competencias del equipo de salud en la atención de lesiones infantiles, el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) desarrolló una jornada de capacitación teórico-práctica dirigida a funcionarios de los servicios de atención de urgencia de la comuna de Punta Arenas, considerando SAR y SAPU.



La iniciativa, gestionada desde el área salud de CORMUPA y el Servicio de Salud Magallanes, permitió que profesionales del equipo de Cirugía Infantil del establecimiento, liderados por la Dra. Nicole Roldán, realizaran una capacitación centrada en el manejo de heridas simples y complejas, mordeduras, curaciones y principales criterios de derivación.



Carmen Gloria Sandoval, enfermera supervisora de Cirugía Infantil HCM, destacó la importancia de este tipo de instancias para fortalecer la red asistencial y mejorar la atención oportuna de los pacientes pediátricos. “Como CAE Infantil recibimos las derivaciones de todos aquellos establecimientos de salud que requieren evaluación por especialista de cirugía o curaciones avanzadas complejas. Entonces recibimos pacientes del SAPU y del SAR, por lo que esta iniciativa de trabajar en conjunto es muy valiosa, cosa que la preparación y primera atención que puedan otorgar sea la mejor para nuestro paciente pediátrico. Así que estamos muy felices de haber participado y de que la jornada haya sido tan exitosa”, señaló la profesional.



Durante la capacitación, el equipo también abordó la prevención de lesiones frecuentes en la población infantil, especialmente durante períodos de mayor actividad al aire libre y en el hogar.



Carmen Gloria Sandoval, explicó que las mordeduras de perros aumentan cuando las condiciones climáticas favorecen que niños y niñas salgan a jugar, y recordó que, en muchos casos, involucran a animales conocidos para la familia. Asimismo, llamó la atención sobre lesiones por atrapamiento de dedos en puertas, situación que puede generar heridas graves, especialmente en lactantes y niños pequeños.



La supervisora también instó a extremar las precauciones frente a fuentes de calor en el hogar, como cocinas, estufas y radiadores. “No solamente es por las cocinas sino también por los radiadores, hay un tema importante que dijo la Dra. Roldán en la exposición, si un radiador esta sin pintura el calor es mucho más intenso, así que ojo con radiadores para que estén impecables, indemnes, sin ninguna raspadura porque pueden ser más riesgosos aún”, precisó.



Finalmente, la profesional realizó un llamado a las familias a mantener una actitud preventiva, especialmente en el contexto de fin de año, cuando aumentan las actividades al aire libre, el uso de bicicletas y cuatrimotos, y las reuniones familiares. “Siempre considerar el autocuidado, focos de riesgo sobre todo en el hogar, ponerles mucho ojo y con las bicicletas estar atentos, decirles a los niños que las manos no deben ir en los rayos, algo está pasando y las manos se afectan muchísimo; siempre estar atentos a cualquier foco de riesgo calórico, como calentadores o radiadores, los desniveles, las puertas. Solo las precauciones son las que van marcar la diferencia entre tener a un niño sano y a un niño que va a requerir atenciones de mayor complejidad en nuestro sistema”, concluyó Carmen Gloria Sandoval.