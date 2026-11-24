Concejal Dalivor Eterovic recuerda el legado histórico y editorial de Carlos Vega Delgado a un año de su fallecimiento.

Punta Arenas, 24 de noviembre de 2026. — Al cumplirse hoy exactamente un año de la partida del destacado periodista, escritor y editor magallánico Carlos Vega Delgado —fallecido el 24 de noviembre de 2025 en la capital regional—, el concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, hizo un llamado a la comunidad a detenerse y reflexionar sobre la trascendencia de su obra y su aporte a la memoria histórica de la Patagonia.

Según destacó el edil, la vida pública de Vega Delgado puede comprenderse a través de tres ejes fundamentales: su trayectoria en el periodismo, su labor en la edición independiente y su firme compromiso político. Esta última faceta lo llevó a sufrir la prisión política en Isla Dawson en 1973, una experiencia que marcó profundamente su agenda intelectual y motivó su posterior trabajo investigativo y editorial.

En esa línea, en la década de los ochenta fundó la Imprenta y Editorial Atelí, trinchera cultural desde la cual impulsó la publicación de obras imprescindibles para comprender la identidad austral. Entre su extensa producción bibliográfica —que abarca también la novela y la crónica— sobresalen títulos como Cuando el cielo se oscurece (1995), La masacre de la Federación Obrera de Magallanes (1996), sus investigaciones sobre la primera gran huelga natalina y El juicio de Cambiazo (en coautoría). A ello se suma la publicación ininterrumpida de la Revista Impacto entre 1989 y 2003, alcanzando un total de 120 números.

Al evaluar la trascendencia de este acervo, el concejal Eterovic enfatizó el rol democratizador de su trabajo: «El trabajo de Carlos Vega siempre buscó visibilizar lo que la historia oficial ocultaba. Toda su investigación y recopilación histórica, en los más diversos formatos y soportes, ha contribuido a iluminar nuestra región, la Patagonia y, por qué no decirlo, a poner a Magallanes en el contexto internacional en temas tan poco conocidos como la historia del movimiento obrero y el genocidio a los pueblos originarios», señaló la autoridad comunal.

A doce meses de su partida, el legado de Carlos Vega Delgado permanece vigente como una fuente indispensable para las nuevas generaciones de investigadores, historiadores y habitantes de la Región de Magallanes.