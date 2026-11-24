Alta concurrencia de público al primer Encuentro de Industrias Creativas de Magallanes.

Durante tres días, el ENIC 2026 reunió en Zona Franca a 30 stands de artistas, creadores y tiendas, 11 charlas, 2 talleres y música en vivo, con el respaldo de 11 instituciones públicas, académicas y privadas.

Punta Arenas, 23 de noviembre de 2026. Entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre se realizó en Zona Franca de Punta Arenas el ENIC 2026, Encuentro de Industrias Creativas de Magallanes. Lo organizó la Red CreaMag con la colaboración de Zonaustral. El encuentro, con entrada liberada, recibió a más de 400 personas por jornada según estimaciones de la organización, con un flujo cercano a 40 visitantes por hora.

Participaron ilustradores, diseñadores, escultores, audiovisualistas, arquitectos, editoriales y tiendas especializadas de la región. Hubo 30 stands entre expositores socios de la Red CreaMag, artistas invitados y tiendas, y un programa de 11 charlas y 2 talleres (dibujo y manga). Los temas fueron la inteligencia artificial, el art toy, arte fantástico, proceso creativo en escultura, el cómic, el cine documental, diseño en todas partes, la producción virtual, el diseño, la animación en stop motion y los barrios creativos de Magallanes.

Respaldo institucional

La inauguración, el viernes 20, contó con representantes de 11 instituciones: ProChile, Corfo, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Seremi de Minería, Sercotec, el Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas, la Universidad de Magallanes, INACAP Punta Arenas, INACH, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y Zona Franca, que facilitó el espacio sin costo.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, señaló que la feria «para nosotros es de muy alta importancia». Explicó que la Seremi lidera una mesa de industrias creativas junto a Economía, Sercotec, Corfo, Sernatur y ProChile, para «mostrarles todas las herramientas con que el Estado cuenta» a quienes viven de su talento.

La directora regional de ProChile Magallanes y Antártica, Alejandra Covacevich, recorrió los stands y comentó: «El nivel creativo que existe en esta región es tremendo». El director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero, destacó que se trata de «una feria que ayuda a visibilizar a los distintos creadores que tenemos en la región». La directora regional de Sercotec Magallanes, Sabrina Garay Miranda, afirmó: «No es que a la gente le falte cultura, sino que le faltan los espacios, hay que generarlos».

El Seremi de Minería, Oscar Basualdo, se refirió al momento actual, en que «se está empoderando la inteligencia artificial en muchos procesos». Sostuvo que «la creatividad humana es una parte esencial de nuestro quehacer».

Academia y nuevas generaciones

La Universidad de Magallanes participó con un stand de Ingeniería y con la charla de la doctora Patricia Maldonado Cárdenas sobre inteligencia artificial. En el stand, el estudiante de Ingeniería Civil en Informática y Computación Eloy Quesada presentó un pequeño robot controlado de forma inalámbrica desde un computador Atari 65XE.

INACAP Punta Arenas estuvo presente con stand y con la charla «El diseño está en todas partes», de las docentes Karina McDonald y Alejandra Zúñiga Tarrío. Zúñiga calificó el encuentro como «un tremendo aporte para la región».

Tres días de programa

Viernes 20: Inauguración con autoridades y charlas sobre inteligencia artificial, art toy y arte fantástico.

Inauguración con autoridades y charlas sobre inteligencia artificial, art toy y arte fantástico. Sábado 21: Taller de dibujo, charlas sobre IA, proceso creativo, cine documental, diseño y una conexión remota con producción de animación.

Taller de dibujo, charlas sobre IA, proceso creativo, cine documental, diseño y una conexión remota con producción de animación. Domingo 22: Charlas sobre cómics, transformación de barrios creativos y producción virtual, junto a un taller de estilo anime y música en vivo.

Un balance positivo y mirada asociativa

La organización destacó el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Alejandro Parada, presidente de la Red CreaMag, valoró la convocatoria señalando que «hemos tenido muy buena recepción de parte del público; la idea de este encuentro, donde se cruza el arte con la ilustración, pintura, diseño, animación, arquitectura, artesanía, música, cine y charlas, es seguir dándonos a conocer junto a empresas e instituciones educativas».

Por su parte, Miguel Oliva, secretario de la Red CreaMag, señaló: «Es súper bueno que nos asociemos; hay ciertos mercados a los que no se puede llegar como artista individual». Asimismo, destacó la convocatoria y el reencuentro entre pares de la región, haciendo un llamado a «seguir trabajando para que estas instancias no se pierdan».

En la misma línea, Fernando Elgueta, de Joker Comics, y socio de la Red CreaMag, resumió el sentir de los participantes: «Esperamos que sea la primera de muchas».

La Red CreaMag agradece a cada expositor, artista, tienda, charlista, tallerista e institución, a Zonaustral por apoyar las industrias creativas y a todo el público que visitó el encuentro.

Aprovechamos de extender la invitación a nuestras próximas actividades. Súmate a la Red CreaMag · Newsletter y registro de interés: creamag.cl