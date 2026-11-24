Esther Aguilar, 50 años viviendo en isla Hoste: el compromiso ambiental que une a una familia con la Municipalidad de Cabo de Hornos.

Desde hace casi cinco décadas, Esther Aguilar vive junto a su familia en Estancia Kanasaka, en la isla Hoste. Allí, en uno de los sectores más aislados de la comuna, el cuidado de la naturaleza es parte de la vida cotidiana. Hoy, gracias al programa municipal de reciclaje, también cuenta con apoyo para gestionar los residuos que genera su hogar.

“Yo casi llevo 50 años acá. Vamos para tres generaciones de mi familia Martínez”, cuenta con orgullo Esther Aguilar, mientras recorre los alrededores de Estancia Kanasaka, en la península Dumas, isla Hoste, a orillas del canal Beagle.

Su historia está profundamente ligada a este territorio austral, donde vivir significa aprender a convivir con la naturaleza, adaptarse a sus condiciones y asumir diariamente la responsabilidad de cuidar el entorno. Una preocupación que se refleja en cada rincón de su estancia, donde la limpieza y el respeto por los animales forman parte de la vida familiar.

Pero habitar un lugar tan apartado también presenta dificultades. Durante años, la acumulación de residuos como vidrios y latas representó un problema para su familia, que debía buscar alternativas para deshacerse de estos materiales.

Por eso, la llegada del equipo de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cabo de Hornos tiene un significado especial. A través de los programas comunitarios de reciclaje, el municipio está acercando la gestión de residuos incluso a las localidades más aisladas de la comuna, facilitando que sus habitantes puedan participar activamente en el cuidado ambiental.

En esta oportunidad, la encargada municipal de Medio Ambiente, Rocío Trincado Cerda, llegó hasta Estancia Kanasaka para retirar los materiales que la familia Martínez Aguilar ha reunido y separado durante este tiempo. Plásticos, vidrios y latas fueron trasladados hasta Puerto Williams, donde serán recepcionados en el centro de reciclaje municipal. Posteriormente, viajarán en barcazas hasta Punta Arenas para ser entregados a un gestor autorizado y valorizados.

“Para mí era un enorme problema los vidrios y los tarros. Encuentro súper importante esta iniciativa, porque además ustedes mismos vienen a buscarlos. Entonces uno los guarda en bolsas, aprende cómo hacerlo y se mantiene todo mucho más limpio”, comenta Esther.

Su preocupación va más allá de los residuos que genera su propio hogar. En una isla donde las corrientes marinas y el viento arrastran constantemente basura hasta las costas, mantener limpio el entorno se convierte también en una forma de proteger la vida silvestre.

“Acá llega mucha basura. Uno tiene que estar juntando palos, bolsas, botellas. Los animales son los que sufren, porque comen esas cosas o se enredan. De repente aparecen con sogas, comen basura y pueden morir”, advierte.

Desde su experiencia, también plantea un desafío para seguir avanzando en esta materia: fortalecer las jornadas de limpieza de playas y mantener una presencia permanente en el cuidado de estos territorios.

La encargada de Medio Ambiente, Rocío Trincado, destacó que este tipo de acciones permite ampliar la cobertura de los programas municipales y asegurar que las familias de los sectores más apartados también puedan acceder a alternativas concretas para gestionar sus residuos.

“Estas iniciativas permiten acercar los programas municipales de reciclaje a las localidades más aisladas de nuestra comuna, facilitando así la participación de todos los habitantes”, señaló.

La experiencia de Esther demuestra que el compromiso con el medio ambiente no depende de vivir en una ciudad ni de contar con grandes infraestructuras. También se construye desde una estancia en medio del canal Beagle, con familias que durante generaciones han aprendido a respetar y proteger la naturaleza.

Y es precisamente allí donde la Municipalidad de Cabo de Hornos busca estar presente, acompañando a sus habitantes y extendiendo una red de colaboración ambiental que alcanza incluso los rincones más apartados de la comuna.