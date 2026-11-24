Alcaldesa de Primavera y Gobernador Regional abordaron cartera de proyectos prioritarios para el desarrollo de Cerro Sombrero.

Punta Arenas / Cerro Sombrero, noviembre de 2026. — Con el objetivo de destrabar iniciativas clave de infraestructura sanitaria, energía y deporte, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, junto a su equipo técnico municipal, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies.

Durante la jornada la jefa comunal presentó las principales urgencias de la comuna fueguina, poniendo especial énfasis en la necesidad de acelerar el inicio de la etapa de diseño para el mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS). Esta obra resulta fundamental para modernizar y fortalecer la infraestructura sanitaria de Cerro Sombrero, respondiendo a las actuales demandas de la población.

En materia de desarrollo estratégico, la alcaldesa manifestó su preocupación por el escaso avance registrado respecto a la autonomía energética de la localidad. En esa línea, planteó la urgencia de articular una nueva hoja de ruta junto al Gobierno Regional que permita impulsar soluciones sostenibles y garantizar las condiciones base para el crecimiento productivo y habitacional de Primavera a mediano y largo plazo.

Finalmente, las autoridades revisaron el estado de la infraestructura comunitaria, instancia en la que Fernández solicitó el respaldo y compromiso financiero del Gobierno Regional para concretar la recuperación del Polideportivo de Cerro Sombrero, un espacio considerado vital para fomentar el deporte, la recreación y el encuentro social de los vecinos y vecinas de la comuna.

Tras el encuentro, desde el municipio destacaron la importancia de mantener un trabajo coordinado con el nivel regional para dar celeridad administrativa a estas iniciativas y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Primavera.