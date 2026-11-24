INACAP Punta Arenas realizará jornada de sostenibilidad con proyectos de innovación desarrollados junto a siete empresas de Magallanes

Estudiantes de distintas carreras presentarán propuestas para responder a problemáticas planteadas por empresas e instituciones regionales, en el marco de la primera versión del programa NEMA 2026.

Este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 16:30 horas, INACAP Sede Punta Arenas realizará una Jornada de Sostenibilidad y ceremonia de cierre del programa NEMA 2026, iniciativa que busca vincular el trabajo académico de los estudiantes con las necesidades reales de empresas e instituciones de la Región de Magallanes.

La actividad contempla la presentación de siete proyectos desarrollados por equipos de estudiantes de distintas carreras, quienes durante el año trabajaron en propuestas para abordar problemáticas planteadas por siete empresas colaboradoras.

La iniciativa busca integrar conocimientos de diferentes especialidades. Un ejemplo de ello es el desafío presentado por INDAP, donde estudiantes de las carreras de Energías Renovables y Construcción trabajaron conjuntamente en una propuesta para desarrollar un invernadero que incorpore energías renovables.

Erica Ulloa, docente encargada de Agentes de Cambio y apoyo en la Jornada de Sostenibilidad de NEMA, explicó que el programa comenzó a gestarse a principios de 2026, cuando las empresas participantes presentaron sus principales necesidades y desafíos a INACAP. Posteriormente, se convocó a estudiantes y docentes de distintas especialidades para trabajar en posibles soluciones.

Los siete equipos fueron acompañados por docentes de áreas como Electricidad, Energías Renovables, Construcción y Logística, en un proceso que permitió desarrollar propuestas con una mirada transversal y colaborativa.

Durante la jornada de este miércoles, los estudiantes expondrán sus proyectos mediante presentaciones, videos y stands, dando a conocer las soluciones que podrían ser consideradas por las empresas participantes.

El programa contempla además una ceremonia de premiación y reconocimiento a los equipos estudiantiles, docentes y empresas colaboradoras, entre las que se encuentran DAP, EPAustral, Edelmag, Blumar, Concremag, Zonaustral e INDAP.

La actividad comenzará con una ceremonia interna dirigida a estudiantes, docentes, autoridades, representantes de las empresas y familiares. Posteriormente, desde las 19:00 horas, se desarrollará una feria de proyectos abierta a la comunidad estudiantil de la sede.

Esta primera experiencia de NEMA 2026 busca fortalecer la relación entre la formación académica y el sector productivo regional, generando espacios donde las ideas de los estudiantes puedan transformarse en alternativas concretas para responder a los desafíos de las empresas de Magallanes.