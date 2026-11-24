Carabineros detuvo en Agua Fresca a conductor de camión que mantenía cuatro órdenes de detención vigentes

Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia desde octubre de 2024 fue detenido por Carabineros durante un control vehicular realizado por personal del Retén Agua Fresca, en el marco de los servicios preventivos desplegados en las rutas de la Región de Magallanes.

El procedimiento se desarrolló durante una fiscalización a un camión, instancia en que los funcionarios policiales detectaron que el conductor no contaba con licencia habilitante para manejar este tipo de vehículo.

Al ser consultado por su identidad, el sujeto entregó los antecedentes de otra persona, situación que motivó su detención inicial por conducir sin la licencia correspondiente.

Sin embargo, una vez trasladado a la unidad policial y realizadas las consultas en los sistemas institucionales, Carabineros estableció que la identidad proporcionada era falsa. Finalmente, el individuo reconoció sus verdaderos antecedentes personales.

Fue entonces cuando se descubrió que mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, emanadas de los Juzgados de Garantía de Valparaíso y Quillota, por causas relacionadas con conducción sin licencia debida, lesiones menos graves y amenazas simples contra personas y propiedades.

De esta manera, el detenido enfrenta cargos por conducción sin licencia debida y usurpación de nombre, además de las causas pendientes por las cuales era requerido por la justicia.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía correspondiente, que instruyó que el imputado pase a control de detención este martes 24 de noviembre.