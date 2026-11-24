¿Porqué no «conversan» entre sí los sistemas informáticos de los CESFAM y el Hospital Clínico Magallanes?.

La incompatibilidad entre los sistemas informáticos de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de Punta Arenas y el Hospital Clínico Magallanes (HCM), afecta directamente a los usuarios y pacientes del sistema público de Salud en Punta Arenas y responde a una fragmentación estructural en la arquitectura tecnológica, administrativa y operativa de la red asistencial pública chilena, la cual opera en niveles con plataformas diseñadas para propósitos clínicos distintos.

1. Diferencia de proveedores y plataformas base.

El principal obstáculo técnico es que ambos niveles de atención utilizan ecosistemas de software de fabricantes distintos que no comparten una base de datos unificada:

Atención Primaria (CESFAM): En Punta Arenas, la Atención Primaria de Salud (APS) opera mediante el sistema RAYEN, una ficha clínica electrónica orientada a la salud familiar, preventiva y ambulatoria.

En Punta Arenas, la Atención Primaria de Salud (APS) opera mediante el sistema RAYEN, una ficha clínica electrónica orientada a la salud familiar, preventiva y ambulatoria. Atención Secundaria y Terciaria (HCM): El hospital de alta complejidad funciona con sistemas hospitalarios (HIS) propios o de nivel empresarial —como desarrollos internos de registro clínico en urgencia y atención cerrada o plataformas de gestión hospitalaria especializada— diseñados para el manejo de camas, pabellones, hospitalización, farmacia hospitalaria y subespecialidades.

2. Lógicas clínicas y modelos de datos divergentes.

Cada sistema estructura la información médica bajo paradigmas diferentes, lo que dificulta la traducción automática de los datos:

Enfoque biopsicosocial vs. episódico: El sistema de los CESFAM organiza la información en torno al grupo familiar, el ciclo vital y el seguimiento crónico longitudinal. En cambio, el sistema del hospital se centra en episodios agudos, intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones y procedimientos de alta complejidad.

El sistema de los CESFAM organiza la información en torno al grupo familiar, el ciclo vital y el seguimiento crónico longitudinal. En cambio, el sistema del hospital se centra en episodios agudos, intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones y procedimientos de alta complejidad. Falta de estandarización semántica: Aunque existen normativas nacionales impulsadas por el Ministerio de Salud (MINSAL) para adoptar estándares internacionales como HL7 FHIR, gran parte de los registros históricos y evoluciones clínicas se ingresan como texto libre o bajo codificaciones locales no homologadas entre ambos niveles.

3. Fragmentación en la gobernanza y el financiamiento.

La gestión administrativa de ambos niveles depende de entidades con presupuestos y procesos de licitación separados:

Administración municipal vs. Servicio de Salud: Los CESFAM son gestionados por la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), mientras que el Hospital Clínico Magallanes depende directamente del Servicio de Salud Magallanes.

Los CESFAM son gestionados por la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), mientras que el Hospital Clínico Magallanes depende directamente del Servicio de Salud Magallanes. Licitaciones independientes: Históricamente, la estrategia SIDRA (Sistemas de Información de la Red Asistencial) del MINSAL permitió que cada nivel o establecimiento licitara soluciones ajustadas a su presupuesto y realidad local, generando «silos de información» sin exigir desde el origen una interfaz bidireccional nativa.

4. Brechas en interoperabilidad y seguridad de datos.

Conectar dos sistemas complejos requiere capas intermedias de integración (buses de servicios o motores de interoperabilidad) y estrictos protocolos legales:

Comunicación unidireccional o parcial: Actualmente, la conexión se limita a flujos específicos (como el envío de interconsultas a través de repositorios centrales o la visualización puntual de ciertos informes diagnósticos mediante portales externos), pero no permite que un médico en el CESFAM vea en tiempo real la evolución hospitalaria ni que un especialista en el HCM acceda de forma fluida al historial completo de atención primaria.

Actualmente, la conexión se limita a flujos específicos (como el envío de interconsultas a través de repositorios centrales o la visualización puntual de ciertos informes diagnósticos mediante portales externos), pero no permite que un médico en el CESFAM vea en tiempo real la evolución hospitalaria ni que un especialista en el HCM acceda de forma fluida al historial completo de atención primaria. Cumplimiento normativo y ciberseguridad: La entrada en vigencia de la Ley N° 21.668 sobre interoperabilidad de fichas clínicas exige estándares rigurosos de trazabilidad, control de acceso por roles y protección de datos sensibles. Adaptar software legado para cumplir con estos protocolos de intercambio seguro implica altos costos de desarrollo e infraestructura tecnológica.

Impacto operativo en la red de Punta Arenas a nivel de los usuarios y pacientes.

Esta falta de compatibilidad obliga a que el paciente actúe como «portador de su propia información» mediante documentos físicos o traslados presenciales para consultar el estado de sus derivaciones. Asimismo, genera duplicidad de exámenes diagnósticos y retrasa la contrarreferencia clínica cuando un paciente es dado de alta en el hospital y debe retomar sus controles en su CESFAM de origen. Actualmente, el Servicio de Salud Magallanes, en alianza con instituciones como el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) y mediante instancias como el Consejo Integrador de la Red Asistencial (CIRA), trabaja en proyectos de integración digital y portales compartidos para mitigar estas brechas.