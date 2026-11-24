Instalan planta solar en Antártica que puede ahorrar la emisión de hasta 10 toneladas de gases de efecto invernadero por año

Se trata de la primera planta de paneles bifaciales instalada en todo el Continente Blanco.

Isla Rey Jorge, Antártica, 23 de noviembre de 2026.- En el transcurso de la temporada estival anterior, concluyeron los trabajos de instalación en las cercanías de la base científica “Profesor Julio Escudero” de una planta solar de 5 kw de potencia que contribuirá a cubrir las necesidades energéticas de los equipos de monitoreo del clima de la estación TARP, que forma parte del proyecto del Dr. Raúl Cordero (USACH). La instalación fue realizada con el apoyo del personal del Instituto Antártico Chileno (INACH), liderada por el jefe de base de ese momento, David Domenech.

“Se fijaron 16 paneles bifaciales a unos 25 metros de la base, que permiten alimentar la estación TARP de forma autónoma a la energía tradicional entregada y, además, proyectando una futura inyección a la red, ya que con esta cantidad de paneles se genera energía sobrante”, explicó.

También se cuenta con un banco de baterías de ciclo profundo de litio con una duración promedio de 13 horas, las cuales permiten su operación durante toda la noche, volviendo a cargarse con la luz del día con los paneles.

Según Cordero, “al disminuir el consumo de energía eléctrica producida en la Antártica actualmente por generadores, estimamos que la nueva planta solar podría ahorrar la emisión de hasta 10 toneladas de gases de efecto invernadero por año. La planta también permitirá disminuir las emisiones de carbono negro. Este contaminante, resultado del uso de diésel, contribuye a acelerar el derretimiento de la nieve cuando se deposita sobre ella”.

Estos paneles solares son bifaciales y, a diferencia de los paneles convencionales, tienen la cara posterior transparente. Esto permite capturar también la radiación solar reflejada sobre el suelo. “Se trata de una tecnología muy adecuada para este territorio y es la primera planta de paneles bifaciales instalada en todo el Continente Blanco”, agrega Cordero.

Los trabajos de obras civiles, estructura, instalación de paneles, conexión y puesta en marcha fueron realizados conjuntamente entre personal logístico de la base Escudero y los investigadores del proyecto que están en la Antártica.