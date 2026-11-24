Tres detenidos y más de 500 controles deja nuevo operativo interagencial de seguridad en Magallanes

El servicio extraordinario se desarrolló durante dos jornadas en la región, con despliegues de Carabineros y la PDI, junto al Servicio de Impuestos Internos (SII), permitiendo además detectar infracciones migratorias y un recinto que funcionaba como local nocturno clandestino en Punta Arenas.

Con tres personas detenidas, 549 controles policiales, 23 fiscalizaciones a locales de alcoholes y cinco denunciados por infringir la Ley de Migraciones y Extranjería, concluyó el Servicio Extraordinario de Copamiento Táctico e Intervención Preventiva, desarrollado los días viernes 20 y sábado 21 de noviembre en distintos puntos de la Región de Magallanes.

El operativo contempló un despliegue conjunto de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), fortaleciendo la presencia institucional en el territorio mediante controles de identidad y vehiculares, fiscalizaciones a establecimientos comerciales y locales nocturnos, además de controles migratorios a ciudadanos extranjeros en distintos puntos de la región. Estas acciones permitieron ampliar la cobertura preventiva, detectar incumplimientos a la normativa vigente y reforzar la intervención coordinada.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que este nuevo servicio extraordinario responde a una planificación orientada a fortalecer la seguridad en los espacios públicos y profundizar el trabajo preventivo y operativo de las instituciones.

“Estamos fortaleciendo una forma de trabajo que nos permite llegar de manera más efectiva a distintos sectores. Estos servicios extraordinarios aumentan la presencia policial en las calles, pero también permiten desarrollar controles y fiscalizaciones coordinadas, detectar situaciones que pueden estar vinculadas a actividades delictivas y actuar oportunamente. Nuestro objetivo es que las personas perciban que existe un trabajo permanente y concreto para entregarles mayor seguridad”, señaló.

La autoridad agregó que el Sistema Regional de Seguridad mantiene su despliegue operativo, incorporando a las instituciones contribuyentes de acuerdo con las necesidades de cada intervención.

“Lo importante es que el sistema funciona de manera articulada. No se trata solamente de reunir instituciones, sino de coordinar sus capacidades para abordar distintas dimensiones de la seguridad. En esta oportunidad, el Servicio de Impuestos Internos se sumó al trabajo con Carabineros,demostrando que la colaboración interagencial permite ampliar el alcance de las fiscalizaciones y avanzar hacia intervenciones más profundas y focalizadas”, indicó López.

Resultados del despliegue policial

En el ámbito de Carabineros, el servicio permitió la detención de tres personas: una por porte de arma cortante o punzante y dos por mantener órdenes judiciales vigentes.

Asimismo, se realizaron 549 controles, correspondientes a 353 controles de identidad, 192 vehiculares y cuatro pruebas de alcohotest. A ello se sumaron 23 fiscalizaciones a locales de expendio de bebidas alcohólicas y 29 infracciones cursadas: 14 por incumplimientos a la Ley de Tránsito, 11 a la Ley de Alcoholes y cuatro por otras causas. También se registró la incautación de un vehículo.

En paralelo, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI desarrollaron fiscalizaciones migratorias en distintos sectores de la región, incluyendo locales comerciales y espacios públicos. Como resultado, fueron fiscalizados 37 ciudadanos extranjeros, de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, colombiana y argentina, de los cuales cinco fueron denunciados por infracciones a la Ley de Migración y Extranjería.

Detectan local nocturno clandestino y venta irregular de alcohol en Punta Arenas

Durante la madrugada de este domingo, personal de la Primera Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta un galpón metálico ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda, luego de recibir un comunicado de CENCO por una riña registrada en el sector.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que en el interior funcionaba un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas y salón de baile sin patente municipal, donde se encontraban aproximadamente 50 personas.

El responsable del recinto fue notificado por infracción a los artículos 43 y 44 de la Ley N.º 19.925, procediéndose además a la incautación de tres sistemas de audio, seis sistemas de iluminación LED, una caja de seguridad y 109 unidades de bebidas y licores.

Este procedimiento refleja el alcance de las intervenciones coordinadas, que permiten responder ante situaciones que afectan la seguridad y, al mismo tiempo, detectar actividades que operan al margen de la normativa vigente.

El seremi Ronald López reafirmó que estos servicios tendrán continuidad como parte del trabajo planificado del Sistema Regional de Seguridad.

“Vamos a seguir desplegando estos servicios con objetivos definidos y una coordinación que nos permita aprovechar las capacidades de cada institución. La seguridad requiere presencia, fiscalización y capacidad de intervención. Por eso, mantenemos un trabajo interagencial y planificado, que busca anticiparse a los delitos, recuperar espacios para la comunidad y entregar mayor tranquilidad a quienes viven en nuestra región”, concluyó.