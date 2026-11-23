Municipio inicia entrega de invitaciones para “La Novicia Rebelde, el eco de la música”.

El montaje reunirá a 74 artistas de tres elencos municipales en cinco funciones gratuitas, entre el 27 y el 29 de noviembre, en el Teatro Municipal José Bohr.

Este miércoles 25 de noviembre comenzará el retiro de invitaciones para el musical “La Novicia Rebelde, el eco de la música”, una producción de la Municipalidad de Punta Arenas que reunirá en escena a 74 integrantes del Elenco de Teatro Municipal, el Coro de Voces Blancas y el Coro Adulto; en una adaptación especialmente preparada para disfrutar en familia.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo realizado por los artistas y equipos municipales para concretar esta propuesta. “Nuestros elencos llevan bastante tiempo preparando este musical, basado en una obra universal que combina canto, baile y una historia muy bonita de esperanza, especialmente vinculada con esta época del año. Es una adaptación que reúne al Elenco de Teatro, al Coro de Voces Blancas y al Coro Adulto, con una producción de primer nivel y 100% nuestra, algo que nos llena de orgullo”, señaló.

La autoridad agregó que serán 74 artistas en escena, en un espectáculo de aproximadamente 70 minutos, pensado para disfrutar en familia. Asimismo, el edil invitó a la comunidad a acompañar a los elencos municipales y valorar el talento local. “Es un esfuerzo enorme, desde los meses de ensayo de los artistas hasta el vestuario, la producción y el trabajo de los directores. Los ensayos nos indican que será una linda sorpresa para Punta Arenas, por eso queremos que nuestros vecinos puedan disfrutar de esta gran obra”, afirmó.

La directora del Elenco de Teatro Municipal, Paulina Carrasco, explicó que se trata de una propuesta colectiva que adapta los momentos y canciones más representativos del clásico. “Es una obra en conjunto con los tres elencos municipales. La dramaturgia es totalmente inédita y recoge los puntos claves y las canciones más icónicas de La Novicia Rebelde, para llevar a escena un montaje más breve que la película original. Está adaptado para que los integrantes del Coro de Voces Blancas y del Coro Adulto también puedan actuar, combinando interpretación, canto y movimiento escénico”, detalló.

La actriz agregó que la preparación comenzó en agosto, con el trabajo de dramaturgia, adaptación y ensayos, además de las pruebas técnicas necesarias para concretar la puesta en escena. Finalmente, Carrasco invitó a la comunidad a retirar sus invitaciones y disfrutar de esta creación de los elencos municipales.

Por su parte, Maribel Valle, encargada de Cultura del municipio, destacó la participación de las distintas generaciones de artistas y el trabajo conjunto que dio vida al espectáculo. “Habrá momentos de emoción y también de risas, en una adaptación que refleja el compromiso de nuestros elencos y la calidad artística que han desarrollado durante estos años. La dirección general está a cargo de Paulina Carrasco, mientras que el Coro de Voces Blancas es dirigido por Luis Santana y el Coro del Teatro Municipal por Joshua Obilinovic. Esperamos que la comunidad los respalde, porque será una gran producción en nuestro Teatro Municipal”, indicó.

Retiro de invitaciones y funciones

La entrega de invitaciones comenzará este miércoles 25 de noviembre, entre las 15:00 y las 17:00 horas, en Unimarc sur, y entre las 15:00 y las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr. En tanto, el jueves 26 continuará exclusivamente en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y las 19:00 horas. La distribución será hasta agotar stock.

El musical tendrá cinco funciones: el estreno será el viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, mientras que el sábado 28 y domingo 29 se realizarán dos presentaciones diarias, a las 16:00 y 19:00 horas.

Desde el municipio hicieron un llamado a retirar las invitaciones con responsabilidad y, en caso de no poder asistir, entregarlas a otra persona para que pueda aprovechar la oportunidad de disfrutar del espectáculo. Asimismo, se recordó la importancia de llegar puntualmente al Teatro Municipal para cada presentación.