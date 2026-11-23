Campeonato Municipal Dance & Cheer reunió a 1.300 deportistas en Punta Arenas.







Fueron 70 equipos los que participaron en la séptima versión del encuentro, que contempló once categorías y convocó a numerosas familias durante tres jornadas de competencia.



Con una masiva participación de deportistas y el acompañamiento de cientos de familias, se desarrolló el VII Campeonato Municipal Dance & Cheer 2026, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Unidad de Deportes. El encuentro reunió a 1.300 deportistas de 70 equipos, quienes demostraron sus habilidades en disciplinas que combinan actividad física, expresión artística, coordinación y trabajo en equipo.



La competencia se desarrolló durante tres jornadas y contempló once categorías, desde Tiny hasta Senior, además de las modalidades Coed, Open Show y Parents; permitiendo la participación de niños, niñas, jóvenes y adultos. A lo largo de las presentaciones, los distintos equipos exhibieron coreografías y rutinas preparadas durante meses de entrenamiento, en un evento que tuvo como protagonistas tanto a los deportistas como a sus familias.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la convocatoria y el crecimiento que ha experimentado esta iniciativa municipal. “Estamos en el séptimo Campeonato Municipal Dance & Cheer de nuestra ciudad y sabemos que es una actividad muy masiva. Las cifras lo demuestran con 1.300 deportistas, 70 equipos y tres jornadas en las que todos dieron lo mejor de sí, pero, sobre todo, con una gran presencia de familias que llegaron a ver a sus hijos, hermanos y nietos”, señaló.



La autoridad destacó, además, el aporte de estas disciplinas al desarrollo deportivo y social de sus participantes. “Como Municipalidad estamos muy orgullosos del trabajo de los distintos equipos y de este movimiento que también integra a las familias. Es una actividad que permite realizar ejercicio, pero que, además, enseña a trabajar en equipo y a compartir. Creo que esa es una de las cosas más bonitas que tiene el Dance & Cheer en Punta Arenas”, agregó.



Entre los participantes, Pascale Biott, bailarina de la agrupación Ak-47, destacó el tiempo de preparación y la oportunidad que representa este campeonato para quienes practican la disciplina. “Nos preparamos desde principios de año y presentamos un cómic inspirado en los años noventa. Me parece una muy buena iniciativa de parte de la Municipalidad, porque nos permite a los bailarines mostrar lo que hacemos y disfrutar de aquello que nos gusta”, comentó.



Por su parte, Juan Espinoza, representante del grupo de baile El Taller, manifestó su satisfacción por el resultado de la presentación, que reunió a 37 bailarines en escena. “Llevamos siete meses preparándonos y estoy muy feliz, contento y orgulloso del equipo. Tuvimos algunos alumnos lesionados, así que me tocó salir a bailar y quise dedicar esta presentación a Lucy. Nuestra puesta en escena estuvo inspirada en El Llanero Solitario. Estoy muy agradecido y orgulloso de nuestra escuela”, expresó.



A través de esta séptima edición, el Campeonato Municipal Dance & Cheer reunió a deportistas de distintas edades y agrupaciones de la comuna, ofreciendo un espacio para presentar el trabajo desarrollado durante meses de preparación y fomentar la práctica del cheerleading en Punta Arenas.