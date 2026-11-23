Municipalidad de Puerto Natales reconoció el trabajo comunitario de seis organizaciones en la prevención de las violencias de género.

El Programa de Prevención de las Violencias de Género del SernamEG, ejecutado por la Municipalidad de Puerto Natales, certificó a 42 personas y entregó el Sello «Mi Comunidad Avanza 2026» a seis organizaciones de la comuna.

Con la certificación de 42 personas y la entrega del Sello «Mi Comunidad Avanza» a seis organizaciones de la comuna, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes y la Municipalidad de Natales culminaron este viernes el Programa de Prevención de las Violencias de Género 2026, en una ceremonia realizada en el Liceo Luis Cruz Martínez. La actividad, encabezada por la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde y la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, reunió a estudiantes de cuatro establecimientos educacionales y a personas mayores de dos organizaciones comunitarias que participaron del programa, ejecutado por el municipio mediante un convenio con el Servicio.

A lo largo del año, el programa trabajó con la Escuela Capitán Juan Ladrilleros, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, el Liceo Bicentenario Gabriela Mistral, el Liceo Luis Cruz Martínez, el Condominio de Viviendas Tuteladas I y el Club de Personas Mayores Padre Pedro María Rossa. Sus integrantes participaron en jornadas de sensibilización y formación y luego diseñaron sus propias acciones para llevar la prevención a sus cursos, sus clubes y sus familias, un compromiso por el que las seis organizaciones recibieron el Sello Preventivo «Mi Comunidad Avanza».

La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, destacó que el proceso reunió a distintas generaciones. «Este año certificamos a 42 personas, desde estudiantes hasta vecinas y vecinos que llevan toda una vida en Natales. Que jóvenes y personas mayores hayan pasado por el mismo proceso nos dice que la prevención se puede conversar en cualquier etapa de la vida, y que cada generación tiene algo que enseñarle a la otra», señaló.

La alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde, por su parte, valoró la respuesta de la comunidad y la red de trabajo que se ha ido formando en la comuna. «Quedamos muy felices porque vemos que los colegios, las instituciones y las organizaciones se suman al llamado de la no violencia de género. Como municipalidad estamos felices por los equipos, por lo logrado y por esta red que se va construyendo en torno a la prevención. Vamos a seguir avanzando en potenciar esta red y este convenio con SernamEG aquí en Puerto Natales», afirmó.

La jornada incluyó la presentación de la obra «Mujer abre camino», de la Compañía de Teatro Estrella Austral, que llevó al escenario temas que el programa trabaja durante el año con las organizaciones, como los estereotipos y prejuicios de género que sostienen la violencia, las distintas formas en que esta se manifiesta en la vida cotidiana de las mujeres y la importancia de reconocer sus primeras señales. A partir de lo visto, el público tuvo un espacio de reflexión que cerró de manera simbólica el proceso formativo de las organizaciones participantes.

Además, las autoridades del SernamEG y de la Municipalidad de Natales adelantaron que el programa seguirá funcionando en la comuna durante 2027 y que se espera sumar nuevas organizaciones, de modo que la prevención siga llegando a más espacios. En la antesala del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Servicio recordó que cualquier víctima o testigo de violencia puede recibir orientación gratuita y confidencial en el Fono 1455, disponible todos los días del año de 8:00 a 24:00 horas.