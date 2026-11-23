IV Fiesta del Guanaco y Campeonato del Leñador reunió a cerca de 400 personas en la comuna de Timaukel en Tierra del Fuego.

Una exitosa jornada se vivió este fin de semana en la comuna de Timaukel con la realización de la IV Fiesta del Guanaco y Campeonato del Leñador, encuentro que congregó a cerca de 400 personas en torno a las tradiciones, la cultura y las actividades características del mundo rural de Tierra del Fuego.

La celebración contó con una variada programación que incluyó exposición y venta de artesanías, gastronomía típica con carne de guanaco, campeonato del leñador, esculturas y música en vivo, generando un espacio para compartir y poner en valor las costumbres y expresiones culturales del territorio.

La actividad convocó a vecinos de la comuna, visitantes de distintos puntos de la provincia de Tierra del Fuego y delegaciones provenientes de Río Grande y Tolhuin, Argentina.

En la jornada participó la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, quien destacó el despliegue organizativo de la actividad y la importancia de acompañar a las autoridades locales en iniciativas que fortalecen la vida comunitaria.

“Quiero felicitar esta actividad, que ha significado un gran despliegue y que incluso ha convocado a personas que han llegado desde Tolhuin y Río Grande. Ha sido una gran jornada, una verdadera fiesta campesina. Esto también responde al despliegue territorial que nos ha encomendado el Presidente de la República: estar presentes en las distintas localidades, acompañando a nuestros alcaldes y apoyándolos en actividades que son tan importantes para sus comunidades”, señaló la Delegada.

De esta manera, la Fiesta del Guanaco se consolida como un espacio de encuentro que contribuye a mantener vivas las tradiciones del campo, fortalecer la identidad local y promover la participación de vecinos y visitantes en torno a las expresiones culturales propias de Tierra del Fuego.